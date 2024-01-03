icash Pay 狂撒回饋 強化銀行合作

電子支付隨著科技進步與消費者支付習慣改變，逐漸成為受消費者青睞的支付方式，icash Pay指出，「便利性」與「高回饋」是民眾選擇使用電子支付的兩大關鍵，icash Pay串聯統一超商經營的OPEN POINT生態圈，攜手元大銀行、玉山銀行、兆豐銀行等12大指定銀行合作，祭出最高回饋17%優惠。

icash Pay統計顯示，用戶經常造訪統一超商及康是美消費，為了回饋用戶，2024年上半年推出滿額10%優惠icash Pay綁定指定銀行信用卡或帳戶於統一超商實體門市單筆消費滿150元，加碼贈10%OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算。

icash Pay綁定指定銀行信用卡或帳戶於康是美實體門市單筆消費滿777元，加碼贈10%OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限200點，各銀行分別計算。

除零售通路外，icash Pay也推出最高10%點數回饋的指定餐飲、網購及生活等三大支付場域支付優惠。週五至週日icash Pay綁定五大銀行指定信用卡/帳戶於星巴克、屋馬燒肉、YAYOI 彌生軒、肯德基線上訂餐等餐飲通路單筆消費滿150元加碼回饋10% OPEN POINT點數，每戶每月回饋上限150點，各銀行分別計算。

網路購物方面，icash Pay綁定五大銀行指定信用卡/帳戶於博客來、康是美網購、東森購物網等網購通路單筆消費滿3,000元加碼回饋300點OPEN POINT點數，每戶每月限贈1次，各銀行分別計算；生活通路上，icash Pay綁定四大銀行指定信用卡/帳戶於美廉社、聖德科斯、東森寵物雲等生活通路單筆消費滿500元加碼回饋10% OPEN POINT點數，每戶每月回饋上限200點，各銀行分別計算。

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