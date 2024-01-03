快訊

張誌家遺體今於大陸火化 骨灰將返台與父親同葬

檢警初步相驗結果出爐！內湖2裝潢工陳屍床板架內 裝潢師推測：天冷睡午覺中毒

icash Pay 狂撒回饋 強化銀行合作

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

電子支付隨著科技進步與消費者支付習慣改變，逐漸成為受消費者青睞的支付方式，icash Pay指出，「便利性」與「高回饋」是民眾選擇使用電子支付的兩大關鍵，icash Pay串聯統一超商經營的OPEN POINT生態圈，攜手元大銀行、玉山銀行、兆豐銀行等12大指定銀行合作，祭出最高回饋17%優惠。

icash Pay統計顯示，用戶經常造訪統一超商及康是美消費，為了回饋用戶，2024年上半年推出滿額10%優惠icash Pay綁定指定銀行信用卡或帳戶於統一超商實體門市單筆消費滿150元，加碼贈10%OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算。

icash Pay綁定指定銀行信用卡或帳戶於康是美實體門市單筆消費滿777元，加碼贈10%OPEN POINT點數回饋，每戶每月回饋上限200點，各銀行分別計算。

除零售通路外，icash Pay也推出最高10%點數回饋的指定餐飲、網購及生活等三大支付場域支付優惠。週五至週日icash Pay綁定五大銀行指定信用卡/帳戶於星巴克、屋馬燒肉、YAYOI 彌生軒、肯德基線上訂餐等餐飲通路單筆消費滿150元加碼回饋10% OPEN POINT點數，每戶每月回饋上限150點，各銀行分別計算。

網路購物方面，icash Pay綁定五大銀行指定信用卡/帳戶於博客來、康是美網購、東森購物網等網購通路單筆消費滿3,000元加碼回饋300點OPEN POINT點數，每戶每月限贈1次，各銀行分別計算；生活通路上，icash Pay綁定四大銀行指定信用卡/帳戶於美廉社、聖德科斯、東森寵物雲等生活通路單筆消費滿500元加碼回饋10% OPEN POINT點數，每戶每月回饋上限200點，各銀行分別計算。

消費 統一超商 信用卡

延伸閱讀

網購33萬勞力士 男稱「非新品」收到15天要退貨...底蓋還有刮痕

2024神卡大洗牌！歐洲回饋縮水、赴日退稅被拒？超商刷卡也有異動

他用好市多網購收貨傻眼「很誇張！」 一票會員反讚：這樣才環保

明年元旦起高鐵車廂推出全新熱飲 列車補票可用信用卡

相關新聞

永豐期貨：降息來臨 2024債券市場再起風雲

市場聚焦聯準會何時降息，降息幅度有多大？永豐期貨指出，此次聯準會的預測相對保守，主席鮑爾表態，不用等到經濟衰退就能降息，...

全球人壽實支實付醫療險核保突加嚴 通路批停售後補槍

金管會研議改革實支實付醫療險，掀起接受副本理賠的實支實付醫療險末班車投保潮。其中，全球人壽因停售後再通知銷售通路，最後湧...

第三輪生肖套幣搶購風潮不再 將落日？央行這樣說

中央銀行自民國82年開始發行唯一官方版生肖紀念套幣，第一輪第一套是雞年生肖套幣，逐漸帶起排隊搶買生肖套幣風潮，101年的...

2024神卡大洗牌！歐洲回饋縮水、赴日退稅被拒？超商刷卡也有異動

各銀行陸續公布2024新版信用卡權益，神卡也開始大洗牌！從日常必去買咖啡、茶葉蛋和牛奶的超商，一直到飛出海外、奔向歐美和日本血拚消費，究竟有哪些刷卡新制必須注意？

2024年碳權市場已大不同！倍力老董曝：商機聚焦「減碳」

臺灣碳權交易所首批國際碳權已在去(2023)年12月22日啟動掛牌交易，吸引國內不少大廠慕名而來搶購，首波共售出8萬85...

老有所依 小額終老壽險去年前11月年增率近兩成

金管會持續推動小額終老保險，並出具統計指出，截至112年11月底止，已有17家壽險業者開辦小額終老保險，有效契約件數逾1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。