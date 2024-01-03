精誠旗下子公司精誠金融科技 推電子發票加值中心服務

精誠（6214）子公司精誠金融科技基於臺灣信用卡端末設備及收單清算系統市佔達七成的領先基礎下，逐步擴充線上金流支付產品線，延伸線下領先優勢到線上金流服務，今（3）日宣布今年新推出電子發票加值中心服務SYS E-invoice，初期目標鎖定線下零售業與傳產客戶，與去年第四季推出的SYS Point數位序號遊戲點數卡服務，兩項服務約可佔今年精誠金融科技營收的兩成。

精誠金融科技總經理黃華勇表示，精誠金融科技前身為嘉利科技，是臺灣提供信用卡端末設備及收單清算系統領先的產業龍頭。看好零售業OMO市場，精誠金融科技陸續推出三項線上金流支付服務產品，延伸線下領先的優勢到線上，除提供客戶於線上遊戲或虛擬產品進行點數交換、轉贈與轉售服務的SYS Point數位序號遊戲點數卡以及新推出的SYS E-invoice電子發票加值中心外，未來也將推出實質交易代收代付業務。