2024年碳權市場已大不同！倍力老董曝：商機聚焦「減碳」

臺灣碳權交易所首批國際碳權已在去(2023)年12月22日啟動掛牌交易，吸引國內不少大廠慕名而來搶購，首波共售出8萬8520噸碳權。

而各大資服業者也瞄準「碳盤查」商機來搶市。資訊軟體服務商倍力（6874）許金隆透露，進入今(2024)年碳權市場重心就從「碳盤查」改變至「減碳」，隨著市場日漸擴大，後續產生的商機可期。

因應歐盟CBAM的查驗需求，碳管理的重要性逐步提升，而倍力逐步藉由「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自主開發的軟體，為企業打造完整的「企業永續財務分析平台」，成功搶下市場商機。對此，許金隆則認為，2023年市場主要聚焦在「碳盤查」技術的發展，而2024年主軸則將聚焦於「減碳」。

許金隆直言，透過有效率的數位系統協助進行減碳方法與目標差異管理是接下來的重點。減碳很重要的是要先確認目標，接著透過高效與彈性的碳盤查系統產生資料看出與目標的差距，才能擬定正確的策略，加以有效執行並達到減碳目標。

針對上市櫃公司做減碳承諾時，相關的年度減碳措施、對應成本與未來可能衍生的碳費或出口碳稅，對於企業在財務方面短中長期的影響會有多少，企業主對相關資訊的掌握非常重要，如此方能採用對企業經營上最有效率的方法來訂定減碳目標與規劃相關措施。

許金隆強調，透過有效率的數位轉型平台協助企業進行ESG轉型是提升企業競爭力非常關鍵的成功要素；藉由正確與有效率的財務與ESG數位平台能協助企業精準訂定目標，進而有效率、高品質的為企業順利達成目標與提升企業在產業與國際的競爭力。 倍力資訊董事長許金隆。 倍力資訊／提供

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