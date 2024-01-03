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花26元中千萬還沒領？一卡通存雲端發票 稅務機關揪遲無兌獎2點關鍵

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市稅務局8年來在一樓大廳設置「雲端發票行動支付輔導專櫃」1號櫃檯，一條龍服務助民眾下載手機條碼、載具歸戶與設定領獎帳戶，讓雲端發票中獎資訊不漏接。記者張裕珍／攝影
新竹市稅務局8年來在一樓大廳設置「雲端發票行動支付輔導專櫃」1號櫃檯，一條龍服務助民眾下載手機條碼、載具歸戶與設定領獎帳戶，讓雲端發票中獎資訊不漏接。記者張裕珍／攝影

國立陽明交大新竹光復校區內的7-11超商去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花了26元就中大獎，但後天1月5日就是領獎期限，幸運兒迄今沒兑獎。北區國稅局新竹分局查出該消費者是用一卡通消費，將雲端發票存入一卡通內，竹市稅務局也點出關鍵在沒歸戶又沒設定領獎帳戶，雲端發票獎金無法自動入帳，提醒民眾注意。

該張中獎發票為去年112年度112年7-8月期統一發票，為新竹市東區大學路1001號內7-11購買26元飲品開出的發票，發票類別為雲端發票，領獎期限只到後天1月5日。

不少民眾好奇為何中了雲端發票，獎金卻沒有自動匯入帳戶？北區國稅局新竹分局指出，經後端查詢發現該名中了千萬發票的消費者，當時是用「一卡通」到超商消費索取雲端發票，但消費者並沒有將一卡通歸戶到共通性載具，加上一卡通公司也認定該消費非屬向其公司消費，所以即便存入一卡通發票中獎，消費者不會接到任何通知。

新竹市政府稅務局也進一步點出雲端發票中獎2大關鍵，表示如果雲端發票沒有設定自動領獎的帳戶，獎金是沒有辦法自動匯入戶頭，再來是雲端發票若存在如會員卡、悠遊卡、一卡通等非共通性載具且沒歸戶，開獎的時候都必須自己主動查詢是否中獎。

新竹市稅務局8年來在一樓大廳設置「雲端發票行動支付輔導專櫃」1號櫃檯，一條龍服務助民眾下載手機條碼、載具歸戶與設定領獎帳戶，讓雲端發票中獎資訊不漏接。

「載具歸戶相當重要！」竹市稅務局特別強調，例如信用卡、會員卡、電子票證都是非共通性載具，一般民眾消費時會習慣請店員直接存入這類載具當中，但要特別注意得將這些載具歸戶到共通性載具（如手機條碼）當中，最簡便方式就是下載「統一發票兌獎」APP，運用載具歸戶功能填寫所有慣用的載具一併歸戶，未來會自動對獎。

稅務局也說明，雲端發票若完成歸戶至手機條碼，若中獎會接到中獎通知，若沒有歸戶至手機條碼，以電子票證如悠遊卡、一卡通，必須至四大超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台自行查詢是否中獎。其餘會員載具、公用事業載具或信用卡則會由營業人或發卡銀行通知。

一卡通 消費 雲端發票

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