統一 IC 設計台灣 ETN 去年報酬居指數型產品亞軍

在AI題材帶動下，台股半導體類指數去(2023)年第2季及第4季各有一波表現，次族群中尤以IC設計表現最亮眼；追蹤台灣IC設計類股的統一IC設計台灣ETN（020031）2023年漲幅逾80%超越絕大多數台股指數型產品；法人看好IC設計在2024年的AI多元應用中角色將更為重要，加上庫存天數回歸正常，後市表現值得期待。

依據CMoney統計，統一IC設計台灣ETN（020031）2023年以漲幅81.11%居台股非槓桿型指數型產品（包含ETF及ETN）第二，打敗眾多高股息商品；在AI需求升溫及消費性電子產品庫存漸回正軌帶動下，9月以來股價逐月墊高。其成分股包含約三的矽智財大廠，法人預估大型雲端服務商2024年客製化晶片市場規模將達62億美元，在AI伺服器中的滲透率年增35%；且IC設計服務獲利率變化與產品結構相關，庫存因素干擾較小，在強勢的雲端資料中心及車用趨勢加持下，今年仍是選股的焦點之一。

統一IC設計臺灣ETN（020031）自上市上櫃IC設計類股中，依照近四季平均EPS由上往下篩選前20檔股票，再利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值，且選題精準，專注IC設計領域，不會與其他半導體類產品成分股高度重疊；讓投資人小額就能投資最多高價千金股的族群。

值得注意的是，2023年漲幅前十大台股指數型產品中包含五檔ETN，表現相當優異；ETN與ETF同為連結指數的商品，差別在於前者為券商發行，有到期日，目前ETN到期年限多為10年；另外，多數ETN會將股息報酬直接反映在指數裡，讓投資人無須等待領到股息後再自行投入，不但不會錯過複利效應，更有稅賦上的優勢。

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