3公銀6月14日改選 公股超前部署

總統大選投票倒數計時，儘管選舉結果尚未出爐，但將於六月登場的第一金控、兆豐金控和台企銀等三大公股行庫的改選布局已提前展開。三家公股行庫除了爭取民股支持，並探詢民股在這次改選選任董事的意向，由於牽涉總統大選結果與之後的內閣改組等，這次改選的董事會新陣容如何敲定，公股金融圈高度矚目。

目前已知第一金、兆豐金和台企銀的股東會都訂在六月十四日，知情人士指出，三家公股行庫早在去年底就聯繫民股，因為三家公股行庫目前的董事名單都採取「提名制」，因此必須在四月底前提出候選名單；此外，民股若有意爭取董事席次，公股也希望事先掌握，避免席次選任時超出公股陣營的原先規畫。

至於三家公股行庫的董事長、總經理改選時是否續任或換跑道，由於改選名單必須在新總統五二○就任前決定，因此以維持現狀，等六月股東會後，若要改派再處理的可能性最高。因此，包括兆豐金董事長雷仲達、第一金董事長邱月琴，以及台企銀董事長劉佩真，仍會名列四月底出爐的董事名單。

民股動向方面，據了解，第一金現任董事陳安甫今年改選仍有意繼續參與董事會，陳安甫是以全球通投資的法人代表擔任董事，他的家族為當年創辦明台產險的陳家。

台企銀過去以中纖集團關係密切的現任民股董事王哲男，今年是否參與改選尚待確認，至於福益實業、自然人民股施純津等其他民股，這次都未有參選打算。

兆豐金方面，由於第一大民股寶成集團沒有意願選任董事席次，因此兆豐金應仍維持董事席次由公股全拿的現況。

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