台灣大攜富邦產險試辦「創新型保險」創全台首例

台灣大哥大（3045）聯手富邦產險，今（2）日宣布，成為全台首例獲得金管會保險局核准試辦「創新型保險」產險與電信公司。台灣大強調，台灣大千萬用戶將可透過台灣大客服 APP，一站式申辦國際漫遊，並投保旅平險(含不便險)，另外配合政府政策，亦有登山險及海域險的選擇，保費更可直接整合於電信帳單，快速又直覺。

台灣大指出，因應科技帶動多元網路金融服務，金管會保險局在今年10月，首度開放鼓勵保險業可與「大數據資料分析」、「物聯網」、「無線通訊業務」等金融科技業者異業合作，期望提供民眾平台式便利申辦、依用戶不同情境需求以及更加客製化的保險商品。台灣大搶得先機，再次以行動示範電信科技賦能的創新實踐。

台灣大哥大電信金融副總吳建頤表示，金融科技快速發展，網路投保成主流，全台今年前11月網路投保額達35.3億元。台灣大基於本業的 KYC（Know your customer）、大數據、用戶基礎與往來關係等天賦，以消費者需求為核心，跨足 TelcoFin 電信金融服務，繼推出「大哥付 你分期」服務，落實普惠金融，本次與富邦產險規劃推出「一站式」投保創新服務，用戶透過 APP，一次完成漫遊與旅平險及不便險投保，另外配合政府政策，亦有登山險及海域險的選擇。未來持續建立 TelcoFin 生態圈跨業應用發展，電信不只是電信，讓用戶透過台灣大客服 APP 滿足生活中多元需求。

有別於過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，台灣大指出，透過台灣大與富邦產險聯手打造「創新型保險」，將多元的保險商品，串聯台灣大數據、金流以及強大資安系統等天賦，未來台灣大用戶於台灣大客服 APP 申辦國際漫遊後，即可直接加購旅平險，APP 中提供承保內容、保費金額試算，並在經用戶授權同意後，透過電信 KYC 優勢，即可直接帶入部份資訊，將大幅減少投保過程中，註冊及資料填寫等繁複的輸入步驟，保險費用則合併於電信帳單中，以最便捷的流程，為用戶節省時間、增加投保效率。

此外，台灣大強調，看準「碎片化保險需求」，運用電信天賦，在經客戶同意後，將在高山登山口、海域等區域，發送提醒用戶注意活動安全的簡訊，並同步提供登山險或海域險投保連結，讓有需求的用戶可以直接透過台灣大客服 APP 快速申辦，透過科技賦能，提供不同外出情境的保險需求。

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