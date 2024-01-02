美元保單宣告利率破4%！全球、遠雄13張保單升至4.05%

美元利變保單元月宣告利率陸續出爐！維持已久的4%關卡終於突破，全球人壽、遠雄人壽在2024年元月合計一口氣調升13張保單，將利率拉上4.05%，為目前市場最高，台新人壽則將美元利變保單宣告利率最高調升5個基本點至4%。而其他大部分壽險則按兵不動。

美元國際金融市場依舊強勢，2023年的宣告利率以台灣人壽的4%一路領先，第三季全球人壽、台新人壽、凱基人壽（原中國人壽）等公司急起直追，但皆未突破4%大關，11月遠雄人壽調升11張保單宣告利率，最高站上4%大關，與台灣人壽並列市場上最高水準，國泰人壽則最高拉至3.85%，12月元大人壽調整11張美元保單宣告利率，幅度為15個基本點，調整後最高宣告利率達3.9%。

而在2024年第一個月，全球人壽、遠雄人壽率先出手，一共調升13張美元保單，將利率拉上4.05%，正式超車台灣人壽，為目前市場最高。

全球人壽調升7張美元利變型保單10個基本點，美元保單宣告利率來到4.05%，這7張美元利變保單分別為「88美傳承」、「年富億年」、「金美富貴」、「非常美」、「美代緻富」、「鑫美富足」、「鑫情好美」。

遠雄人壽則將6張美元利變保單調升5個基本點至4.05%，分別為「傳富聚匯」、「傳富雄美利」、「傳富美樂多」、「傳富百寶代」、「美滿超多旺」、「美滿美利華」。

台新人壽則將美元利變保單宣告利率最高調升5個基本點至4%。而其他大部分壽險則按兵不動，包含國泰、凱基、南山、富邦、元大、台灣、三商美邦人壽等，1月皆未調整宣告利率。

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