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打詐不力 去年詐騙金額件數新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供
新北警詐防辦專責打詐強力掃蕩在新北市境內面交或提領ATM贓款車手，今年查獲青少年涉詐1266人。圖／警方提供

詐騙引發民怨，政府為此成立打詐國家隊，但詐騙案件仍層出不窮。根據警政署刑事警察局提供金融業者的數據，台灣近年來的詐騙金額及件數從一○九年起逐年攀升，去年統計到十一月底止，詐騙件數已超過三萬五千件、金額超過七十九億元，雙創史上新高。

刑事局統計，一○九年全年詐騙案件共兩萬三千多件、金額四十二點五億元；一一一年已增至兩萬九千多件、六十九點六億元。到了去年，光統計到十一月底，詐騙件數及金額續創新高，其中件數的增幅，更為近七年最大增幅，可見詐騙案正加速氾濫，造成更多無辜民眾受害。

此外，金管會也統計，去年四月至十一月，非法投資的詐騙廣告共有一萬五五一一件，其中光十一月就有四四九一件，創統計以來單月新高。金融業者表示，這與刑事局的統計不謀而合，尤其是刑事局也提供去年前三大詐欺案及詐騙金額供金融業者參考，名列第一的就是投資詐騙，去年前十一月刑事局已列案一萬○三五九件，占比百分之卅點一七；投資詐騙金額更高達四十七點四九億元，占比高達百分之五十九點五二。

同樣名列前三大詐騙手法的，還有網路購物詐騙和誘騙民眾解除分期付款，去年被刑事局列案的網購詐騙有七六四三件，占比百分之廿二點二六；金額四點七億元、占比百分之五點八九。至於解除分期付款為誘騙手法的案件，則有六三六六件、占比百分之十八點五四；金額七點八億元，占比百分之九點七八。

刑事局向銀行業者指出，防詐工作之所以緊盯銀行業，主因為金融帳戶占詐騙款項交付金額比重百分之七十。其中對於投資詐騙，金管會表示，舉凡冒名金融業、電話簡訊及ＬＩＮＥ群組勸誘買股、金融商品交易平台（Ａｐｐ） 虛擬通貨交易平台等，是民眾陳情遭詐騙時最常見的四種類型。

金管會表示，例如透過ＬＩＮＥ群組佯稱提供高獲利飆股資訊勸誘民眾投資港股或台股，或以電話推薦飆股，以及簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結及加入網路群組，不然就是推薦民眾安裝假投資平台Ａｐｐ，宣稱該Ａｐｐ可插隊搶漲停股票並保證獲利來引誘投資人先買到漲停股票，誘使投資人繼續加碼，直到投資人發現受騙時匯款已拿不回來；此外，詐團也洗腦投資人用虛擬貨幣交易有更好收益，還提供飆股方式誘騙投資人投資虛擬貨幣。

銀行業者說，已經意識到網購詐騙日益嚴重，因此對於網購商家、第三方支付等業者的實名認證要求漸趨嚴格，金管會也已多次發函提醒銀行。此外，在解除分期付款詐騙上，最常見的就是民眾購物後接到電話或釣魚簡訊，告知不小心被賣方誤設分期付款，要求操作ＡＴＭ解除分期，按照指示的路徑去設定，導致匯了另一筆錢出去。

銀行業者坦言，比起網購或分期付款詐騙，金額最大的還是投資詐騙，這也成為銀行臨櫃阻詐最大的障礙，甚至必須通知派出所警員勸說民眾，「現在臨櫃人員經常遭疑似遭詐騙的匯款民眾辱罵，都得更有抗壓性」。

詐騙 金管會

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