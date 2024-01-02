台幣去年底狂升 法人估壽險業上月虧300億

國內各金控等上市金融業去年十二月的獲利即將揭曉，由於台幣在去年最後一周暴力式升值，各壽險公司的匯損再度擴大，法人預估壽險業上月因台幣升值導致的虧損至少三百億元；銀行則因上月展開提存「大清倉」，獲利也承壓，均將壓抑金融業上月獲利表現，預估去年全年金融業獲利恐僅有七千五百億元。

金融業二○二二年全年獲利四七九八億元，若去年獲利七千五百億元，年增率大約百分之五十六。法人指出，台幣匯率去年十一月升值百分之三點七一，金管會上周公布全體壽險業當月慘虧六六四億元；台幣匯率上月再升值百分之一點六八，以十一月虧損六六四億元等比計算，保守估計上月虧損約三百億元。

法人坦言，這還只是最保守的估計，因為尚未加上避險成本，以及壽險業從股債投資沖回的利益，去年十二月能否像十一月同樣的幅度繼續填補匯損的部位，都還在未定之數。

另外，根據金管會公布的最新數據估算，壽險業去年十一月大舉賣出債券超過八六○億元，並賣股超過等值台幣一七○億元，合計賣出逾千億的股債投資，一方面是趁著美債價格彈升逾百分之十之際實現資本利得，另一方面則是要彌補匯損所侵蝕的獲利。

法人指出，觀察壽險業去年十一月的實際匯損，若不收回外匯準備金，壽險的外匯損失，包括避險工具成本、避險利益、兌換損失高達一七○九億元，而壽險業當月收回的八六○億元外匯價格變動準備金，也創單月回收新高，就連衍生性商品避險成本三二九億元也創高，正因壽險大賣股債才能彌補虧損，否則當月虧損會高於六六四億元，至於壽險業上月是否還有餘裕補洞，仍有待觀察。

統一投顧董事長黎方國則建議投資人在選股時，要考慮股息配發的變數。金管會先前已要求壽險業者，帳上還有未彌補的虧損掛帳時，配發股息就會受到限制，尤其去年十一、十二月的台幣匯率狂升，對壽險業獲利的衝擊會否再影響今年壽險公司或壽險型金控所能配發的股息水準，除了看實際狀況，仍須視金管會政策。

針對去年十一月銀行、證券的投資動向，可看出全體國銀大舉減碼債券落袋為安，為十二月糧草預作準備。國銀去年十一月賣債台幣等值一二四四億元，相較於國銀十月才加碼債券八七六億元，國銀在債券投資操作策略大轉彎。

而有別於銀行、壽險積極實現資本利得彌補虧損，證券業者去年十一月大舉加碼股債，其中美債部位加碼台幣等值一八八點六七億元，同時加碼台股六十五點六一億元，顯見證券業對去年十二月的獲利較無後顧之憂。

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