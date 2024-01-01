意外傷害險賠到怕 改款止血

近期保險商品的下架潮，由實支實付險揭開序幕，但據了解，另一個最近也成為保險業界關注、成為下架目標的是意外傷害險，不少中大型壽險公司已通知銷售通路停售這項商品，而實支醫療險和意外傷害險成為保險公司下架的目標，在於保險公司實在賠到怕，寧可改款上架來「止血」。

造成保險公司下架保單的原因不一而足，有些是顧忌保戶「人為」，形同「詐保」；或是進件數太高，保險公司擔心理賠金額超過原本精算目標；另外則是保險公司對保戶的失能理賠負擔已超過原先預期。

業者說，儘管很多病友對「靠生病賺錢」這種說法覺得不公平，但不能否認的是，的確有些保戶乘機撈一筆。一位保險業者指出，靠實支實付醫療險賺錢，最常見的就是懷孕生子，一張實支保單大概保卅萬元、三張就是九十萬元，二○一九年尚未限制實支險最多只能買三張時，很多人動輒投保五、六張，之後和婦產科醫院講好，明明可自然產卻要弄成剖腹產，甚至胎位照片還不見得是本人的，之後透過多張副本理賠，竟然可賺到百萬元，相關案例已成為保險公司教育訓練常見的特案教材。

第二種情況是太多人投保導致原先的精算結果失準、理賠金額失控。據了解，這也是近來保險公司下架意外傷害險的重要理由，即使保險公司不下架商品，保戶要獲得核保也很困難；有保險銷售通路指出，保單送進去之後，客戶半年才獲得核保。另外，這次實支實付醫療險掀起下架潮，也是因為業者一家接著一家宣布停售，業者很害怕到時候會大量進件。

最後一種情況則是意外傷害險的失能理賠金額實在太高。舉例來說，一名中高齡保戶，投保六年期的意外傷害險，每年繳一萬元、總保費六萬元，若因意外傷害不幸失能，卻要賠一年廿四萬元、共賠十五年；加上還有「保費豁免」，有些甚至「雙豁免」，等於保險公司一邊幫保戶繳未繳完的保費，一邊給保戶失能理賠金，使得意外傷害險的理賠成為保險公司「失血」超過預期的主要險種。

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