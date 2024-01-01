快訊

賴清德撇清「卡管」 管中閔怒轟逃避責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

意外傷害險賠到怕 改款止血

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

近期保險商品的下架潮，由實支實付險揭開序幕，但據了解，另一個最近也成為保險業界關注、成為下架目標的是意外傷害險，不少中大型壽險公司已通知銷售通路停售這項商品，而實支醫療險和意外傷害險成為保險公司下架的目標，在於保險公司實在賠到怕，寧可改款上架來「止血」。

造成保險公司下架保單的原因不一而足，有些是顧忌保戶「人為」，形同「詐保」；或是進件數太高，保險公司擔心理賠金額超過原本精算目標；另外則是保險公司對保戶的失能理賠負擔已超過原先預期。

業者說，儘管很多病友對「靠生病賺錢」這種說法覺得不公平，但不能否認的是，的確有些保戶乘機撈一筆。一位保險業者指出，靠實支實付醫療險賺錢，最常見的就是懷孕生子，一張實支保單大概保卅萬元、三張就是九十萬元，二○一九年尚未限制實支險最多只能買三張時，很多人動輒投保五、六張，之後和婦產科醫院講好，明明可自然產卻要弄成剖腹產，甚至胎位照片還不見得是本人的，之後透過多張副本理賠，竟然可賺到百萬元，相關案例已成為保險公司教育訓練常見的特案教材。

第二種情況是太多人投保導致原先的精算結果失準、理賠金額失控。據了解，這也是近來保險公司下架意外傷害險的重要理由，即使保險公司不下架商品，保戶要獲得核保也很困難；有保險銷售通路指出，保單送進去之後，客戶半年才獲得核保。另外，這次實支實付醫療險掀起下架潮，也是因為業者一家接著一家宣布停售，業者很害怕到時候會大量進件。

最後一種情況則是意外傷害險的失能理賠金額實在太高。舉例來說，一名中高齡保戶，投保六年期的意外傷害險，每年繳一萬元、總保費六萬元，若因意外傷害不幸失能，卻要賠一年廿四萬元、共賠十五年；加上還有「保費豁免」，有些甚至「雙豁免」，等於保險公司一邊幫保戶繳未繳完的保費，一邊給保戶失能理賠金，使得意外傷害險的理賠成為保險公司「失血」超過預期的主要險種。

保險 保費 多人

延伸閱讀

實支實付該搶搭末班車？ 她「免怕買不到」：保險是減輕額外負擔而非賺錢工具

不懂自己買哪種實支實付醫療險？小心一出事可能傾家蕩產

將跟進？保誠人壽實支實付險喊卡 6壽險最新回應出爐

他聽保險公司的話安裝行車記錄器 警報一直響、保險費狂飆

相關新聞

居家火災是隱形隱憂 用「住宅火險」預防火災損失

時節漸漸進入了冬季，近日氣溫更明顯驟降。冬日的「天乾物燥」，增長了用火與用電的使用量，故不慎產生的火災也將跟著增多。

不只實支醫療 保單停售潮擴大

金管會宣示檢討實支實付醫療險造成民眾搶買，引發業者的停售潮。據了解，這波保單停售潮擴大到重大傷病險、儲蓄險等相關保險商品...

意外傷害險賠到怕 改款止血

近期保險商品的下架潮，由實支實付險揭開序幕，但據了解，另一個最近也成為保險業界關注、成為下架目標的是意外傷害險，不少中大...

產險迎新局...邁進綠能、AI化 打造多元數位服務

走出防疫險理賠之亂，產險業迎來二大新局，分別是綠能化、AI化，金管會主委黃天牧日前指出，產險業已有許多農業保單，未來因應...

產險業看準商機 研擬碳排商品

近期國際上出現「類碳排保單」，如日本MS&AD就有設計「碳排補償保險制度」的保險條款，補償一家公司被收取「碳抵消」費用，...

壽險保單借款利率 下探2.04%

年關將至，不少人擁有資金壓力，為協助保戶解決資金需求的煩惱，國泰人壽推出優惠低利率的保單借款，利率下探2.5%，另外，針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。