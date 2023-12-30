僅有4家電支及台灣pay...TWQR規模太小 明年體驗更有感
財金公司力推的電支跨機構共通平台「購物」功能於10月底啟用，目前共有橘子支付、歐付寶、全盈支付及一卡通4家電支業者正式上線，除一卡通目前僅提供通路、尚未提供支付外，其餘3家皆可正常使用，不過多家業者指出，TWQR目前僅有4家電支及台灣pay，規模仍然太小，可能還是要等明年全數電支上線，共通的便利體驗才會更有感。
全盈支付總經理劉美玲坦言，TWQR一定程度上確實改變了全盈的發展策略，過去「嵌入式金融」核心戰略是將支付放入不同生態圈，讓業者不需要自行建置一整套電支系統及通路。不過TWQR推出後，銀行業可透過台灣Pay直接使用TWQR通路，大大的降低電支領域的進入門檻，因此現在的合作方式則更傾向於推出特色服務，如貸款、投資理財等產品，強化合作對象用戶的帳戶連結度。
而歐付寶指出，上線TWQR約2個月，剛上線時的優惠活動確實帶來業績成長，不過目前TWQR仍未納入全數電支，境外支付也尚未開放，因此其潛力尚未完全發揮。歐付寶表示，明年將持續配合財金公司進程，以完成跨境串聯為主要目標。
宣布上線的4家業者中，規模最大的一卡通表示，目前僅提供通路使用，一卡通還無法用於付款，除了積極完成系統串接外，接下來也會致力於開發乘車碼，預期明年將可於南部率先啟用。
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