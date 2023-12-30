快訊

柯文哲提1事質問賴何時退政壇 賴清德酸：3人中你最沒資格談誠信

賴清德暗指中華民國帶來災難 侯友宜競辦轟嚴重失言：不屑選總統？

辯論會／是否贊成「小英路線」？侯友宜酸：若走得通 全世界不會關心台海安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

僅有4家電支及台灣pay...TWQR規模太小 明年體驗更有感

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
財金公司力推的電支跨機構共通平台「購物」功能於10月底啟用，目前共有橘子支付、歐付寶、全盈支付及一卡通4家電支業者正式上線。記者曾原信／攝影
財金公司力推的電支跨機構共通平台「購物」功能於10月底啟用，目前共有橘子支付、歐付寶、全盈支付及一卡通4家電支業者正式上線。記者曾原信／攝影

財金公司力推的電支跨機構共通平台「購物」功能於10月底啟用，目前共有橘子支付、歐付寶、全盈支付及一卡通4家電支業者正式上線，除一卡通目前僅提供通路、尚未提供支付外，其餘3家皆可正常使用，不過多家業者指出，TWQR目前僅有4家電支及台灣pay，規模仍然太小，可能還是要等明年全數電支上線，共通的便利體驗才會更有感。

全盈支付總經理劉美玲坦言，TWQR一定程度上確實改變了全盈的發展策略，過去「嵌入式金融」核心戰略是將支付放入不同生態圈，讓業者不需要自行建置一整套電支系統及通路。不過TWQR推出後，銀行業可透過台灣Pay直接使用TWQR通路，大大的降低電支領域的進入門檻，因此現在的合作方式則更傾向於推出特色服務，如貸款、投資理財等產品，強化合作對象用戶的帳戶連結度。

而歐付寶指出，上線TWQR約2個月，剛上線時的優惠活動確實帶來業績成長，不過目前TWQR仍未納入全數電支，境外支付也尚未開放，因此其潛力尚未完全發揮。歐付寶表示，明年將持續配合財金公司進程，以完成跨境串聯為主要目標。

宣布上線的4家業者中，規模最大的一卡通表示，目前僅提供通路使用，一卡通還無法用於付款，除了積極完成系統串接外，接下來也會致力於開發乘車碼，預期明年將可於南部率先啟用。

一卡通 歐付寶

延伸閱讀

沒想過00878會有用21元買進的一天！ 他：但會繼續定期定額堅持抵達終點

合作韓國人氣卡通BT21 一卡通3D夾娃娃造型限量販售

高雄元旦升旗 限量發放5000張特製版一卡通

電支代收付額 10月略減

相關新聞

實支實付險掀停售潮...為何下架？還買得到嗎？ 五大QA一次看

金管會宣布將推動實支實付險改革後，由於舊保單不溯及既往，不少民眾想趕在新制度上路前送件，搶搭末班車，蜂湧而進的申請案使得...

僅有4家電支及台灣pay...TWQR規模太小 明年體驗更有感

財金公司力推的電支跨機構共通平台「購物」功能於10月底啟用，目前共有橘子支付、歐付寶、全盈支付及一卡通4家電支業者正式上...

實支險停售潮 三壽險跟進...遠雄壽、台壽、全球人壽宣布下架

金管會研擬在2024年改革實支實付險，實支實付險停售效應持續擴大。遠雄人壽、全球人壽、台灣人壽昨（29）日緊急決議，下架...

病團：沒人想罹癌賺保險金

為防止病友用實支實付醫療險「賺錢」，金管會保險局將改革實支實付醫療險，擬讓實支實付險回歸「損害填補」，即使買多張保單，理...

2023年封關 台幣差一步翻升 全年微貶2.7分

2023年匯市封關日，中央銀行鐵了心要抑制新台幣匯率的狂熱升勢。市場傳出，央行選在昨（29）日下重手，除盤中實質買匯，對...

實支實付險將大改 民眾搶送件

金管會本周宣布將推動實支實付險改革，由於舊保單不溯及既往，不少民眾想趕在新制度未上路前送件，搶搭末班車，蜂湧而進的申請案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。