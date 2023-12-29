永續金融評鑑出爐 國泰人壽、國泰世華雙獲前20%佳績

金管會日前公布首屆永續金融評鑑結果，國泰人壽、國泰世華銀行從眾多金融業者中脫穎而出，雙雙獲選為排名前20%的業者。

其中，國泰人壽以「永續保險領航者」自居，不僅於2016年成為首家自行遵循聯合國「永續保險原則(PSI)」的壽險公司，更超前部署響應「綠色金融行動方案3.0」；國泰世華2015年簽署成為台灣第一家遵循赤道原則銀行，2018年更率先對外宣示自願遵循聯合國責任銀行原則(PRB)，成為台灣首家「永續責任銀行」的實踐者，多面向的永續實績，皆獲金管會肯定。

國泰人壽、國泰世華長期投入ESG，聚焦集團「氣候、健康、培力」三大永續主軸，發展「永續策略藍圖」，除以專業職能發揮社會影響力，更用關鍵行動陪伴大眾共同面對挑戰，積極引領金融業永續發展。在「氣候」主軸上，國泰人壽透過「低碳投資配置」及「零碳營運轉型」的雙軌策略展開行動，2022年響應全球再生能源倡議RE 100，並與經濟部標檢局共同推出「綠色租賃方案」協助承租戶取得再生能源，全年轉供達2,000萬度。

國泰人壽也積極與企業進行氣候議合，帶動產業淨零轉型，2023年更成為首批參與Nature Action 100及台灣唯一簽署支持並加入議合團隊的金融機構，與國際投資人共同呼籲投資對象及相關企業採取必要行動。

而國泰世華致力節能減碳，亦發揮金融核心職能於海內外推動永續金融，打造如再生能源貸款、永續連結貸款、其他綠色授信與承銷綠色債券等服務。同時，今年因應碳交所的成立，為支持碳權交易發展，國泰世華打造「碳權交易價金信託服務」並整合收付清算機制，擔任清算行角色，共同完善國內碳權交易機制。

此外，國泰世華也與國內外權威組織合作協助客戶轉型，是國內首家與金屬工業研究發展中心簽屬合作備忘錄(MOU)的金融機構，更與全球最大的環境揭露組織─《CDP碳揭露計畫》合作，協助客戶執行碳盤查、識別減碳機會，成為亞洲第一家參與「CDP碳揭露項目─商業銀行計畫」的組織。

為建構「健康」社會，國泰人壽2018年起結合國泰人壽APP推出健康促進計畫，持續推廣至今，「FitBack健康吧」會員數已突破百萬大關，作為業內最具規模的健康促進平台，陪伴百萬會員一起更健康外，亦串聯綠能發展與偏鄉弱勢關懷，創造個人、社會與地球正循環，2023年底進一步推出「企業版」服務，讓健康促進從個人延伸到企業員工，持續擴大影響力。

國泰世華發揮金融職能，聚焦守護民眾「財務健康」，透過金融科技協助客戶進行健康的理財決策，並以多元信託產品保障客戶財產交易安全，提供全人生的財富管理商品和服務；並打造淺顯易懂的各式金融教育文章、理財影音、實體講座，與專業性的投資論壇等，分享金融理財知識及全球性的經濟動態，同時也推出財務健康檢測網站，讓民眾透過簡單檢測，就可以了解自身的財務健康狀況，期望透過多樣化方式提升大眾金融素養，達到普惠金融教育目標。

而在「培力」方面，國泰人壽與國泰世華致力培育「多元跨域人才」，提供多元的線上課程與專屬「學習假」，鼓勵員工自主學習，強化員工職能發展，打造幸福職場；也投入偏鄉弱勢學童的教育及反毒、反詐推廣。例如國壽的「國泰學童圓夢計畫」、「永續校園計畫」及「詐騙防衛隊」；國泰世華銀行基金會的大樹計畫以及永續金融探索營，至今已協助數十萬名學童。而為因應高齡化社會來臨，國泰人壽建構友善高齡的「國泰幸福農場」，帶領長輩走出家門，提高社會參與。

展望未來，國泰金控（2882）與旗下子公司將持續關注國際永續趨勢，落實永續金融先行者的承諾，將永續精神融入營運與各項服務，積極從環境(E)、社會(S)及公司治理(G)發揮正面影響力，帶動台灣產業永續發展。

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