首創線上「多人異地」辦理保單變更 國泰人壽新推「空中櫃檯」服務

國泰人壽致力打造「遠距保險服務」，除商品諮詢、線上投保，更將服務延伸至「保單服務」。近期更推出「空中櫃檯」服務，首創可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。保戶只要打開國泰人壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，全程無紙化，更省下舟車勞頓時間，是業界唯一打破實體網點和櫃檯業務辦理限制的保單服務，廣受保戶好評，開辦月餘已有逾百人體驗過此服務，滿意度逾9成8，滿足客戶體驗並達到減碳永續及公平待客普惠金融目標。

「空中櫃檯」是國泰人壽APP的全新功能，可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。過往客戶要辦理這些項目需舟車勞頓，不僅保單關係人須一同前往辦理，臨櫃等候時間亦難以評估。國泰人壽從客戶需求出發，現在保戶只要透過智慧型手機，點開國泰人壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，體驗全程無紙化申辦。

此外，國泰人壽的線上保險諮詢團隊擁有多張證照，更具備商品解說能力，能夠站在客戶立場上思考，以中立、專業的諮詢服務引導客戶自行完成商品規劃。當用戶遇到保險商品及介面操作等問題，線上諮詢團隊可即時解答，如客戶有進一步投保需求，除協助轉介熟識保險顧問外，亦可直接透過線上保險諮詢師就完成投保，至今已完成近3,000通線上保險諮詢。

國泰人壽表示，「空中櫃檯」服務推出後，用過這嶄新服務的保戶都「超有感」。例如有保戶想將保單要保人變更為外地工作的女兒，以往得等女兒休假返鄉再一同前往服務中心辦理，但現在只要透過國泰人壽APP預約，不用麻煩保險顧問代勞，與客服線上一通電話確認變更服務項目後，即可視訊辦理保單變更。另也有長期在離島工作的保戶，想增加自身保障卻因在當地沒有熟識的保險顧問，如今也可透過線上商品諮詢以及視訊投保服務，不出門即完成人生的第一張保險規劃。

國泰人壽電話客服中心副總經理范千惠表示，體驗至上的時代，國壽深刻了解數位客群對遠距諮詢及申辦業務的需求殷切，客戶對產品的使用不再侷限於單純的功能滿足，更是要獲得滿意的體驗。憑藉強大的金融科技實力，國壽不斷將傳統臨櫃業務往線上管道布建，為客戶打開輕型保險生活的大門，開創保險服務嶄新商業模式，「讓創新服務不只有速度、透明度，更具備溫度」。

范千惠表示，國泰人壽2021年首創「CVX泰好保」遠距保險服務平台，讓客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗真正智能、安全與便利的完整服務，開辦至今已累計超過9萬件保單，用戶滿意度達95％以上。近期雖疫情趨緩，但金融服務的數位轉型已然成為國泰人壽的DNA。

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