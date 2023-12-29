搶搭實支險投保末班車保戶湧 遠雄人壽剛宣布：明下架

實支實付險停售潮一波波。在全球人壽、台灣人壽今（29）日決議下架實支實付險後，遠雄人壽跟進。遠雄人壽剛剛回應，確定停售一張實支實付險，為遠雄人壽永康富醫療健康保險附約（RM3)，最後停售日為12/30。

台新人壽今日回應，將持續評估關注民眾的保障需求與社會的現況，以因應即時調整，提供國人適切的保險保障。意指目前沒有停售打算。目前僅剩下中國人壽、台銀人壽尚未有最新回應。

據了解，今日投保中國人壽與全球人壽、台壽末班車的保戶甚多，因金管會明年將可能推出新制度，實支實付保險理賠將可能採用損害填補原則，理賠金額對應實際醫療開銷，但不溯及既往舊保單，也就是未來實際醫療開銷多少，手中即便有多張保單，仍只能拿實際醫療開銷費用，引發保戶搶搭實支實付副本理賠末班車，壽險業者礙於總量管制，今日一口氣出現三家業者喊停。

在保誠人壽通知下架後，今日台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽也通知實支實付下架，最後招攬與受理日全數押在12/30。全球人壽下午最新回應，實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。

台灣人壽今(29)日下午正式對外宣布，12/30起，暫停受理「台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約」等三張商品。為何下架? 台壽回應，因基於本公司既有調整實支實付商品為正本理賠之規劃，落實實支實付險以損害填補為原則，並為避免有對保戶不當銷售行為。

國內原本日前還有以下壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來將更名為凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽、保誠人壽等，但扣除台灣人壽、全球人壽、保誠人壽、遠雄人壽後，剩餘提供實支實付副本理賠投保的壽險業者越來越少。

商品推薦