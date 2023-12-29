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獨／第四家下架！ 遠雄人壽宣布明天起停售實支實付險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽/提供
遠雄人壽大樓外觀。遠雄人壽/提供

又一家壽險公司決策大逆轉，原本直至今日中午仍持續改版為「3減2」，亦即不受理第三張實支實付保單的遠雄人壽，剛剛作出最新停售的決定，遠雄已全面通知銷售通路，其「永康富醫療健康保險附約RM3」，現在也確定停售，而且直接在明（30）日停售，比起之前原訂31日改版的決定，提早一天。

從昨日保誠開第一槍宣布停售實支實付險保單之後，遠雄是繼台壽、全球之後，第4家決定下架商品的業者，中壽則通知保戶只受理正本理賠，目前僅有台銀人壽、台新人壽，尚未做出變動決定。

對此，台新人壽回應，目前仍可接受副本理賠，暫未研擬下架計畫，未來將依主管機關實支實付醫療險改革方向的實施細節，來進行商品設計。臺銀人壽也表示，目前還沒有改版或下架商品的打算，主要因為臺銀人壽先前銷售實支實付的門檻要求較高，例如，只受理標準體，且住院實支限額單位最高三單位，另外，手術採ICD-9，而且牙齒不在範圍內，同時，門診手術限額年度6次為限，風險控管算是有相當要求。

遠雄人壽 實支實付 保單

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