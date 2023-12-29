台壽三張實支實付險拍板下架 四大疑問一次答

台灣人壽今（29）日下午正式對外宣布，12/30起，暫停受理「台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約」等三張商品。

為何下架？ 台壽回應，因基於本公司既有調整實支實付商品為正本理賠之規劃，落實實支實付險以損害填補為原則，並為避免有對保戶不當銷售行為。

對於已申請進件的線上保單、和紙本保單件在宣布投保者是否受到影響？台壽表示，須於停售日前完成要保文件簽署及繳費者，並於規定之受理期限內送達本公司者，始可受理。

停售實支險舊保戶權益是否不受影響？台壽回應 ，商品暫停銷售後已投保之有效契約客戶仍可依原條款約定續保，但不再開放中途附加附約。

停售之後是否會規劃新版實支險？台壽指出，新版實支實付險商品尚在規劃中，將於完成上市準備作業後儘速推出。

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