路透：台灣金管會明年將重啟金檢定價 避免短票殺價競爭搶放款

針對2024年短率趨勢看跌，台灣官方盯上短票殺價競爭。路透報導，金管會官員透露，台灣央行連三季維持政策利率不變後，貨幣市場利率有點降，貨幣市場利率比放款低，出於擔心票券流血殺價競爭，明年將重啟短票利率定價金檢。

票券業者認為，隨著美國聯準會（Fed）降息預期升溫，甚至預估最快明年3月就降息，且台灣央行預料明年將按兵不動，市場醞釀明年短率走勢看降預期，引發金管會重啟短票訂價金檢，為同業殺價競爭提前打預防針。

一名金管會官員透露：「現在政策利率不動，怕票券搶生意，同業間會殺價競爭，特別了解一下（短票定價）」，「但這要拿證據比較不容易，到底是誰帶頭，所以利率過低就要留意」。

2024年金檢各業別修訂項目，包含辦理保證及承銷商業本票業務之利率定價作業、國外投資限額之控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業之定期查核、保險商品費率檢測調整之執行情形等。

一大型票券商交易主管認為，金管會此舉代表擔心明年Fed降息後，外資匯入將利於貨幣市場短期利率「走降風」，官方為免業者流血競價，讓同業提高警覺別賠本賣票，不要讓定價機制的螺絲鬆了。這位主管說，隨著央行政策利率「連三凍」，台電、中油等6至9個月期免保短票利率大約1.5%，低於去年同期的1.8%，顯示短票看跌趨勢確立。

另一位大型票券交易人士說，明年恰逢兩年一次定期金檢時間點，金管會此舉意在市場預期利率走降時，「先給我們打預防針」。

短票市場交易人士指出，短率看降的時候，調度資金會青睞以短支長，預計資金需求會回流到短票市場，金管會將短票定價名列在金檢項目，市場比較不敢把利率殺到見血。一位大型票券交易員說：「金管會表態會讓市場朝著不競價去走。」

票券業者也預估，明年30天期自保短票利率仍會繼續下降，但要看股匯市表現；以目前新台幣強升的態勢，更助長短率走低的預期，不排除會慢慢向1.2%靠攏。

不動產授信也被點名明年金檢重點

票券業者認為，不動產授信成數一直是金檢的基本款，這次也不例外，明年仍將緊盯不動產授信成數的確切執行狀況。

金管會明年金檢重點將公司治理、防制詐騙、不動產授信風險管理、金融消費者權益保護、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業等議題列為特別關注領域。

台灣央行總裁楊金龍在今年最後一場理監事會後記者會也指出，不動產貸款選擇性信用管制本次沒有調整，但會持續檢討。這顯示，明年金融業不動產授信仍難逃台灣官方風險調控的眼目。

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