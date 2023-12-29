跟進停售潮 全球人壽：實支實付附約12月30日中止授權招攬

實支實付險掀停售潮。在台灣人壽今（29）日早上決定下架三張實支實付險，剛剛傳出，全球人壽將跟進開槍，實支實付險銷售到今日截止，最後要保書填寫到今日，行動投保到今日，最後送件日為1月2日。全球人壽下午最新回應，實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。

在中國人壽傳出表態將評估，原本日前指出沒有改版計畫的台灣人壽、全球人壽，今日不約而同都傳出通知，今日下架實支實付險，台灣人壽已經在早上拍板，下嫁實實在在住院醫療健康保險附約（NTYH1701）、祝安心自負額住院醫療健康保險附約（NTYH1502）、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約（NAMR1402）

早上傳出，全球人壽通知，要下架全球人壽實在醫靠醫費用健康保險附約，該保單接受副本理賠。

保誠人壽昨（28）日才緊急通知通路停止受理進件，今日台灣人壽與全球人壽陸續也通知，實支實付險銷售到今日為止。

國內原本日前還有以下壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來將更名為凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽、保誠人壽等。在保誠人壽通知下架後，今日台灣人壽與全球人壽也通知實支實付將銷售到今日截止。

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