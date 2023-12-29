快訊

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

跟進停售潮 全球人壽：實支實付附約12月30日中止授權招攬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

實支實付險掀停售潮。在台灣人壽今（29）日早上決定下架三張實支實付險，剛剛傳出，全球人壽將跟進開槍，實支實付險銷售到今日截止，最後要保書填寫到今日，行動投保到今日，最後送件日為1月2日。全球人壽下午最新回應，實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。

在中國人壽傳出表態將評估，原本日前指出沒有改版計畫的台灣人壽、全球人壽，今日不約而同都傳出通知，今日下架實支實付險，台灣人壽已經在早上拍板，下嫁實實在在住院醫療健康保險附約（NTYH1701）、祝安心自負額住院醫療健康保險附約（NTYH1502）、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約（NAMR1402）

早上傳出，全球人壽通知，要下架全球人壽實在醫靠醫費用健康保險附約，該保單接受副本理賠。

保誠人壽昨（28）日才緊急通知通路停止受理進件，今日台灣人壽與全球人壽陸續也通知，實支實付險銷售到今日為止。

國內原本日前還有以下壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來將更名為凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽、保誠人壽等。在保誠人壽通知下架後，今日台灣人壽與全球人壽也通知實支實付將銷售到今日截止。

實支實付 台灣人壽 保險

延伸閱讀

獨／實支實付險下架潮愈演愈烈 保誠人壽開第一槍後全球、台壽跟進下架

實支實付醫療險 停賣聲起 保誠開第一槍

「保戶、業務員和公司對打」…實支實付掀搶購潮亂象 保險局緊盯準備開罰

實支實付險爆搶購潮！業務員「訊息回不完」 金管會示警：抓到亂賣就罰

相關新聞

獨／實支實付險下架潮愈演愈烈 保誠人壽開第一槍後全球、台壽跟進下架

實支實付險下架潮愈演愈烈，繼昨天保誠人壽開第一槍宣布下架、台灣人壽在昨天夜間緊急通知通路商下架之外，業界人士透露，全球人...

路透：台灣金管會明年將重啟金檢定價 避免短票殺價競爭搶放款

針對2024年短率趨勢看跌，台灣官方盯上短票殺價競爭。路透報導，金管會官員透露，台灣央行連三季維持政策利率不變後，貨幣市...

跟進停售潮 全球人壽：實支實付附約12月30日中止授權招攬

實支實付險掀停售潮。在台灣人壽今（29）日早上決定下架三張實支實付險，剛剛傳出，全球人壽將跟進開槍，實支實付險銷售到今日...

明年元旦創新板開放信用交易 推廣獎勵活動進入壓軸倒數

臺灣證券交易所表示，今(2023)年9月鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及再降合格投資人資格條件等規定後，創新板...

開放證券新里程碑 證券、期貨、投信投顧三業別全數上線提供服務

臺灣集中保管結算所致力發展開放金融，積極推動開放證券業務，今年底已完成證券、期貨暨投信投顧三業別上線，與3家第三方服務提...

獨家／再一家下架 台壽三張實支險今將宣布下架

實支實付下架潮持續。今(29)日剛剛傳出，台灣人壽已經通知下架實實在在實支實付險，傳出最後要保日12月29日，停售12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。