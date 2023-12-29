跟進停售潮 全球人壽：實支實付附約12月30日中止授權招攬
實支實付險掀停售潮。在台灣人壽今（29）日早上決定下架三張實支實付險，剛剛傳出，全球人壽將跟進開槍，實支實付險銷售到今日截止，最後要保書填寫到今日，行動投保到今日，最後送件日為1月2日。全球人壽下午最新回應，實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。
在中國人壽傳出表態將評估，原本日前指出沒有改版計畫的台灣人壽、全球人壽，今日不約而同都傳出通知，今日下架實支實付險，台灣人壽已經在早上拍板，下嫁實實在在住院醫療健康保險附約（NTYH1701）、祝安心自負額住院醫療健康保險附約（NTYH1502）、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約（NAMR1402）
早上傳出，全球人壽通知，要下架全球人壽實在醫靠醫費用健康保險附約，該保單接受副本理賠。
保誠人壽昨（28）日才緊急通知通路停止受理進件，今日台灣人壽與全球人壽陸續也通知，實支實付險銷售到今日為止。
國內原本日前還有以下壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，包括台灣人壽、中國人壽（未來將更名為凱基人壽）、全球人壽、遠雄人壽、台新人壽、台銀人壽、保誠人壽等。在保誠人壽通知下架後，今日台灣人壽與全球人壽也通知實支實付將銷售到今日截止。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：最糟時間已過
▪ 北市平面車位建案占比跌破5成 1個平面車位可抵桃園2個這
▪ 彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯
▪ 高市113公告土地現值地價微調漲 大遠百連11年蟬聯地王
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言