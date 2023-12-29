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新壽爭取監理寬容 金管會駁回

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金控子公司新光人壽的資本適足率（ＲＢＣ）低於百分之兩百的法定標準，針對新光金表示新壽的ＲＢＣ缺口非增資七十億元可支應，將持續向金管會爭取監理寬容，金管會昨表示，不同意監理寬容，並重申新壽必須履行三年各增資七十億、共二一○億元的承諾。

對於新光金向金管會保險局爭取不動產增值利益及死利差互抵責任準備金的方式，也就是兩大監理寬容措施取代現金增資，保險局昨證實已經發函新光金，不同意用這兩種方式取代現金增資，理由是死利差互抵責任準備金是保險公司負債的性質，不能挪為資產來補資本適足率，至於不動產增值利益，考量不動產波動大、不確定性高，因此相關的未實現利益不能拿來增資。

官員說，新壽承諾的三年各增資七十億元和ＲＢＣ無關，就算未來ＲＢＣ回到法定標準，增資計畫還是要履行。

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