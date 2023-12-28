打槍「監理寬容」 金管會：新光人壽年年都需增資70億元

新光金（2888）昨在重訊指出「新光人壽RBC缺口，非增資70億元可支應，將持續向金管會溝通、爭取監理寬容」，金管會說，新壽所提的兩項監理寬容措施，已明確回覆礙難同意，且新壽承諾從2023年到2025年這三年期間，每年都需增資70億元。

新光金規畫將帳上現金15億元、轉增資給新光人壽，這15億元將在12月29日，2023年最後一天才會到位。

市場認為，這15億元僅是杯水車薪「助益有限」，新壽2023年底資本適足率（RBC）恐將仍低於200%法定標準。

金管會官員說，早在2022年新壽為了強化資本，就承諾從2023年到2025年、每年都要增資70億元，等於三年要增資210億元，後來因今年6月新壽RBC未達200%法定標準，就把今年要完成的70億元增資放入財業務改善計畫中。

官員說，當初新壽承諾、2023年起的三年，每年都需增資70億元承諾與RBC無關，就算未來新壽RBC回到200%，70億元的增資承諾仍需要履行。

但2023年需增資70億元，如今打了兩折，今年不足額55億元的部分，將遞延到2024年，若再加上2024年原定70億元增資額，新壽明年得增資125億元，增資壓力愈來愈大。

金管會強調，將持續督促新壽履行承諾、補足增資缺口，若這狀況持續、資本適足率仍低於200%，將依法辦理。

依《保險法》規定，RBC若在150%以上未達200%，是屬「資本不足」階段，金管會可令負責人限期提出增資、財業務改善計畫，屆期未依計畫確實執行者，得採取次一資本等級的監理措施，金管會還可限制業務、資金運用範圍、負責人酬金等其他必要處置。

至於新壽想爭取監理寬容，官員說，新壽是分別在9月、10月兩度發函給金管會，第一次是9月14日，爭取死利差互抵責任準備金，希望改列入股東權益；第二次是10月16日，新壽再發函，除死利差互抵外、又加上不動產增資利益也盼可列入股東權益。

金管會在11月3日明確回覆兩項都礙難同意。官員說，死利差互抵準備金是負債，不能列入資本；而不動產增資利益是預估數、未實現利益，隨時會變動，因此也不能同意「我們(金管會)態度已非常明確」。

商品推薦