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實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

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開第一槍！實支實付險爆搶買潮 保誠人壽宣布停止受理

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽今天緊急通知銀行跟保經代相關通路，為符合為符合主管機關改革方向，下午停止受理進件。圖／保誠人壽提供
保誠人壽今天緊急通知銀行跟保經代相關通路，為符合為符合主管機關改革方向，下午停止受理進件。圖／保誠人壽提供

國人過度投保實支實付醫療險，使保險業實支實付險損失率攀升，為讓實支實付險回歸「損害填補」，有實際支出才理賠，金管會將對實支險朝建立損失分攤機制、及落實核保通報機制等兩大改革。消息一出，也引發民眾搶購潮，其中，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽率先宣布於今（28）日 15:00停止受理「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約」。

據保經業者盤點，市面上能接受副本理賠的實支實付醫療險保單所剩無幾，目前包含台灣人壽、中國人壽（2823）、全球人壽、遠雄人壽（5859）、台新人壽、臺銀人壽、保誠人壽等7家仍可接受副本理賠，而國泰人壽現行共三張實支實付醫療險，其中二張採正本理賠，另一張為自負額款附約得採副本理賠；新光、宏泰人壽則須視投保契約條款認定。

不過保誠人壽今天緊急宣布，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實損害填補原則。有鑒於該公司「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約(108)」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，故為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽將於2023/12/28 15:00停止受理「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約(108)」。

保誠人壽強調，「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約(108)」停止受理並不影響已承保保戶之權益。該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。

保誠人壽表示，一直秉持著以客為本的宗旨，提倡保險以保障為基礎的觀念，將持續設計滿足消費者需求的保險產品，以因應健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等，亦即H.E.A.R.四大面向的保障規劃，滿足消費者在人生各個不同階段的需求。

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