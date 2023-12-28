犀利！這張分期神卡2024優惠不縮水 分期最長回饋照給

元大金控（2885）旗下元大銀行公布新年度信用卡產品權益，宣布「優惠權益不縮水」，並維持分期卡「分期同享回饋」，刷卡消費除分期付款零利率外，同享國內0.5%、國外1.5%現金回饋，挑戰分期神卡寶座，以回饋一路支持元大銀行信用卡的客戶，2024年上半年度更加碼提供新戶首刷禮，價值相當於新台幣1,300元。

元大銀行表示，近期因央行升息致銀行成本增加，在同業紛紛取消分期回饋的時刻，元大銀行秉持「回饋卡友、始終如一」的原則，宣布2024年「優惠權益不縮水、分期仍享回饋」；目前元大銀行旗下最熱門的分期卡產品有兩款，分別是三麗鷗超人氣大明星「Hello Kitty」的「Hello Kitty分享聯名卡」和超萌卡哇伊台灣黑熊圖樣的「分享黑啤卡」，皆是「分期同享回饋」分期主力卡，主打於指定百貨、3C通路或扣繳指定保險公司保費之大額消費或「年繳」保費設定自動分期變成「月繳」，出國旅遊「血拼」大採買也能享8期0利率好康。

元大銀行進一步說明，在指定通路購買iPhone 15 Pro 512GB 手機為例，總價47,400元，可獲得現金回饋237元，且手機總價47,400元可分12期付款，自動分期變成月繳3,950元，大大滿足想靈活運用資金的持卡人，一舉兩得！還沒有入手元大分享卡的朋友，可於2024年1月1日至2024年6月30日申辦「Hello Kitty系列聯名卡」，核卡30天內綁定icash Pay不限金額任刷1筆消費，可獲得新戶首刷禮300點OPEN POINT和1,000點元夢金，總價值相當於1,300元的大禮包。今年也是「Hello Kitty」50週年生日，現在入手一張「Hello Kitty系列聯名卡」正是時候！

此外，元大銀行還貼心為卡友規劃一連串好康優惠，2024年1月1日至2024年1月31日止，累積消費滿2,000元送免費洗車券1次；更多刷卡活動，快上元大銀行信用卡官網查看優惠活動。

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