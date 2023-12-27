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新台幣匯率急升影響中信金全年獲利？總座陳佳文說免驚

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金控總經理陳佳文對投資人信心喊話，不用擔心中信金今年獲利表現。圖／中信金控提供
中信金控總經理陳佳文對投資人信心喊話，不用擔心中信金今年獲利表現。圖／中信金控提供

台幣匯率在2023年底繼續勇往直前升破31元關卡，27日收30.88元，合計12月整個月份的新台幣匯率再較上月升值0.4%，外界關注匯率12月繼續升值是否會對中信金全年獲利產生影響，中信金總經理陳佳文27日受訪時直說：「中信金11月獲利就已賺贏去年全年了，不用擔心！」

新台幣匯率在11月強升3.71%，使得各大金控旗下壽險公司當月的獲利表現可用「血流成河」形容，其中同樣位列五大金控旗下子公司的台灣人壽，因為新台幣匯率升值所產生的單月匯兌損失23.01億元，相較其他5大壽險公司可說最小；陳佳文表示，12月升值幅度相較於11月還好，因此較不擔心對於獲利的影響，特別是中信金即使在11月台壽有單月虧損，但仍賺贏去年全年獲利，因此他要投資人不用擔心。

陳佳文是在中國信託多功能場域「CTBC 168 Studio」昨日正式開幕活動會後受訪，整個金融新創科技展場大約有90坪，這個場域不僅提供金融科技產業夥伴共創交流，也能孵化創新業務，首度曝光的未來虛擬分行「中信元宇宙」，運用3D建模技術，為消費者製作個人化數位分身，進入虛擬分行，體驗多人同時線上互動；陳佳文表示，希望未來有更多的合作夥伴透過這個場域，來切錯金融科技創新成果。

中信金科技長賈景光則指出，對於當前的金融科技布局，中信金最重視有三大塊：AI、區塊鏈，以及雲端技術，整個展場則會環繞科技、永續、創新等三主題來規畫展覽，在這場開幕式中，也有包括微軟、IBM、AWS、輝達等重要的合作夥伴前來，中信金希望透過這個場域把包括中信金在內相關的合作者作串接，來形成更大的生態系，也形塑更完整的金融科技新產業鏈。

中信金 台幣匯率 金融科技

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