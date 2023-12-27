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新光銀行支持社會創新 獲 Buying Power 雙獎肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行榮獲Buying Power「社會共榮組特別獎」與「採購獎參獎」雙獎肯定，由黃國書副總經理代表受獎。新光銀行／提供
新光銀行榮獲Buying Power「社會共榮組特別獎」與「採購獎參獎」雙獎肯定，由黃國書副總經理代表受獎。新光銀行／提供

新光金控（2888）子公司新光銀行日前於經濟部中小企業處所舉辦之「2023年Buying Power採購獎勵」頒獎典禮，以消弭弱勢族群金融知能落差專案，及支持社會創新產品及服務採購，榮獲「社會共榮組特別獎」與「採購獎參獎」雙獎肯定，由黃國書副總經理代表受獎。

新光銀行長期支持社會創新企業，透過與社創企業的合作，針對社會問題點共同找出解方並付諸實際行動，長期以樂齡關懷、失智友善、普惠金融教育等議題投入，連續三年獲Buying Power採購獎；本年度以聚焦身障者金融培力永續專案，首次參賽即榮獲社會共榮組特別獎之肯定。

新光銀行響應金管會落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），達成金融友善、金融平權及公平待客等目標，2022年起偕同「彤鳥社會企業」，聚焦身障者金融自主議題，為探究身障者在各年齡層所面臨的金融問題，透過質化的訪談發現身障者財務自主性不足，源於金融工具使用障礙及金融知能落差。

為此，特與彤鳥合作舉辦「數位便利．身障無礙-金融教育課程」，由行員擔任講師加強身障者對數位金融工具的認識及學習理財知能。「小小銀行家-金融體驗活動」則邀請身障學生進行一日行員體驗及金融教育，讓肢體障礙學生對於銀行業能有更多認識。

此外，新光銀行培力身障講師加強金融概念，協助身障講師設計專屬故事化教案、執行偏鄉理財教育；搭配自身故事，激發學童同理心及與正向人生觀的建立，提升障礙者職業成就的社會目的。

新光銀行將秉持「低碳、創新、共好」企業永續的核心價值，連結聯合國永續發展目標SDGs，持續致力消弭弱勢族群的金融知能落差，確保金融服務權益，與各利害關係人一同擴大影響力，共創社會共好。

身障者 聯合國

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