元大銀行認養基隆市公車候車亭 產官合作在地深耕 共創城市繽紛意象

元大銀行秉持用心、關心、誠心的服務精神在地深耕，首度與基隆市政府產、官協力合作認養基隆市信五路公車候車亭，12月26日由基隆市政府與元大銀行共同揭幕啟用，提供市民美觀且舒適便捷的候車環境。

元大銀行基隆分行於今(2023)年3月21日隆重開幕，提供房貸、信貸及信用卡等完整的消費金融商品，結合集團資源打造在地微型金融商圈，透過專業理財團隊協助客戶達成財富累積目標，為國際港都-基隆地區民眾提供最有溫度且優質完善的全方位金融服務。

元大銀行這次認養的信五路公車候車亭位於基隆市中正區義一路與信五路交界處，鄰近觀光景點，且處於人潮絡繹及政府機構林立的樞紐地帶，對面即為元大銀行基隆分行及元大證券基隆分公司。該公車候車亭設計理念以元大銀行品牌形象結合基隆市市景與海景地標，將在地特色融入視覺中，營造共榮共好永續經營之理念，為海洋城市新意象挹注繽紛多彩活力。另在公車候車亭中新增各路線公車的行駛路線動態，讓候車不再是單調無聊的等待。

元大銀行今年再次榮獲財訊財富管理大獎最佳服務、最佳財富增值、最佳數位智能系統及金融服務創新四大獎項的肯定，顯見元大銀行於金融領域的長期耕耘，深獲客戶和社會大眾認同。這次更藉由與基隆市政府合作認養候車亭，呼應基隆市城市願景「永續環境、有愛城市、活力基隆！」，共同攜手打造城市新意象，致力成為基隆在地客戶最佳的金融夥伴。

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