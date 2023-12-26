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安泰銀行信用資訊安控 獲聯合徵信中心頒金安獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安泰銀行獲聯合徵信中心頒發「金安獎」，金管會黃天牧主任委員（左）、安泰銀行總經理張振芳（右）。圖/安泰銀行提供
安泰銀行獲聯合徵信中心頒發「金安獎」，金管會黃天牧主任委員（左）、安泰銀行總經理張振芳（右）。圖/安泰銀行提供

第17屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於26日在台大醫院國際會議中心舉辦，安泰銀行（2849）獲評為「信用資訊安控」之績優機構，受頒「金安獎」殊榮，由安泰銀行總經理張振芳代表受獎。

為推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全，聯徵中心自2007年度起每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」、「 報送信用資料」及「信用資訊查詢」表現績優者，分別頒發「金安獎」、「金質獎」及「金優獎」，藉以獎勵績優會員機構及其績優人員，對於締造臺灣優質信用交易環境之貢獻。

張振芳表示，這次獲得聯徵中心及主管機關金管會、銀行公會等之肯定，成為今年信用資訊安控類銀行組金安獎得主，對本行長期致力於風險管理的高標準要求，以及組織執行力落實之努力，是莫大的鼓舞，更激勵我們未來要更精進追求高品質的作業。

鑒於信用資訊查詢及使用攸關客戶權益，安泰銀行在信用資訊安控上，採取預防、偵測及應對三大風險管理思維。

在資訊設備上，提升電腦系統功能，透過自動化及組合式查詢方式，降低作業錯誤，並強化程式檢核功能；在流程優化上，持續辦理聯徵查詢員工教育訓練，提升作業品質並落實定期性查核機制；在安控上，強化資訊安全保密，透過紮實的員工教育訓練，宣導個資保密重要性、資料管控及銷毀的標準作業程序，以確保聯徵查詢資料妥善利用。

安泰銀行 台大醫院

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