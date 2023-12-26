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揚秦攜永豐銀啟動數位化金流服務 導入圈存扣款系統

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦今日與永豐銀簽約，導入圈存扣款系統。圖/揚秦提供
揚秦今日與永豐銀簽約，導入圈存扣款系統。圖/揚秦提供

揚秦（2755）今（26）日與永豐銀行正式啟動企業數位化金流服務。揚秦旗下連鎖加盟品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」導入eACH（Enhanced Automated Clearing House，圈存扣款系統）代收代付服務，改變過往連鎖加盟產業由物流人員收取貨款的業界常態，可減少人工收付現金所衍生的風險。

揚秦董事長卓靖倫表示，數位化金流服務是揚秦國際「數位轉型」整體計畫的一部分，導入eACH數位化金流服務後，不僅可以跳脫較高風險的現金往來收款模式，更可以透過自行研發的店長管理系統與智慧總部系統為樞紐，整合總部物流、金流、資訊流等各項數位服務，大幅增加對帳效能，在人力成本日漸升高的趨勢下，將人力釋放做更多有意義的工作。

永豐銀行總經理莊銘福表示，藉由提供一站式整合金流服務，可滿足連鎖品牌與加盟主共同需求。與揚秦合作導入eACH即時代收方案，不僅可以提升企業總部與加盟門市之間的收、付款效能；同時簡化開店所需的各項金流申請，滿足門市資金管理與員工薪資轉帳等多元需求。

卓靖倫表示，總部過往採取人工收款、紙本對帳的方式，一般需時三天左右的作業時間。導入數位化金流服務，不僅收付款項更安全、方便，交易與對帳紀錄也更迅速、可靠。此外，麥味登APP也與永豐銀行合作線上點餐刷卡收單，藉以促進品牌的會員經營與消費者數位體驗。

永豐銀行旗下企業現金管理平台「寰宇金融網」結合eACH，推出即時與預約代收功能，可用於支付原物料等貨款項目，僅需10分鐘即完成扣款入帳與帳務比對，大幅提升企業總部與加盟門市的經營效能。

永豐銀行 金流服務 連鎖加盟

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