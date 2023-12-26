樂天推2.2%高利定存 新戶另享10%短天期定存
樂天銀行公布全新概念高利率定存專案，鼓勵客戶「月存越多」；結合現行樂天國際銀行 1.35%的高利率活儲活動，由每月活存增額決定高利定存額度。
樂天銀行延續高利活存活動至明年第一季，每月使用街口、全支付、拍錢包等支付工具綁定樂天網銀帳戶消費達五次，次月樂天帳戶享受 1.35%的高利率活儲。
而此次推出的新定存專案為樂天銀行帳戶活儲增加額度的50%可於隔月將 50%「月均活儲增額」存入「1 年期 2.2%超高年利率定存」，活動至明年3月底。
舉例而言，若樂天網銀用戶於本月達消費5次條件，並存入10萬元，於下月便可想1.35%活存利率，並可將5萬元存入1年期2.2%高利定存專案，1年期滿不可續存。
除此之外，為吸引新用戶加入，樂天銀行也推出新戶專屬的短天期的優惠存款，即日起至 2024年 1 月 14 日開戶之新戶都可以參加年利率高達 10%的 1 個月定存；若想週週領息，也可以參加年利率 1.6%的 7 天優存活動，存額無上限。
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