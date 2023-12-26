快訊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

創今年來新高！權值股撐盤、聯發科站上千元 台股大漲146點收17,751點

樂天推2.2%高利定存 新戶另享10%短天期定存

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

樂天銀行公布全新概念高利率定存專案，鼓勵客戶「月存越多」；結合現行樂天國際銀行 1.35%的高利率活儲活動，由每月活存增額決定高利定存額度。

樂天銀行延續高利活存活動至明年第一季，每月使用街口、全支付、拍錢包等支付工具綁定樂天網銀帳戶消費達五次，次月樂天帳戶享受 1.35%的高利率活儲。

而此次推出的新定存專案為樂天銀行帳戶活儲增加額度的50%可於隔月將 50%「月均活儲增額」存入「1 年期 2.2%超高年利率定存」，活動至明年3月底。

舉例而言，若樂天網銀用戶於本月達消費5次條件，並存入10萬元，於下月便可想1.35%活存利率，並可將5萬元存入1年期2.2%高利定存專案，1年期滿不可續存。

除此之外，為吸引新用戶加入，樂天銀行也推出新戶專屬的短天期的優惠存款，即日起至 2024年 1 月 14 日開戶之新戶都可以參加年利率高達 10%的 1 個月定存；若想週週領息，也可以參加年利率 1.6%的 7 天優存活動，存額無上限。

樂天 定存 消費

延伸閱讀

快拿身分證！有這3碼、或名字對中任一字「住房打3折」

中職／樂天大換血只求1冠 日籍教頭挑戰只會更加艱鉅

中職／桃園眾好漢高雄重聚首 台鋼首年戰績應更勝味全

中職／被騙？樂天啦啦隊性感女神林岱縈 突然中止經紀約喊告

相關新聞

國泰寒冬送暖22載 學子歡喜遇到愛

邁入第22年的「國泰寒冬送暖活動」，22日前進新北市金山區三和國小，即使低溫來襲，抵擋不住國泰志工的溫暖愛心，他們化身聖...

新台幣午盤升8.2分 暫收31.058元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.058元，升8.2分，成交金額8.46億美元

運彩迷注意！12月31日這時間起停售、第三屆明年元旦開售

第三屆運動彩券將於2024年1月1日上午10點正式開售，除了實體投注站，線上通路也在同一時間同步啟用，喜愛運彩的民眾可以...

韓劇「無人島的Diva」引發話題 友邦人壽提供保險建議

當親人失蹤，保險可以為失蹤者做到哪些保障？甫下檔的韓劇「無人島的Diva」 近來引發話題，AIA友邦人壽以此為例表示，現...

集保結算所「基金資訊觀測站」全新進化 啟發基金資訊全新視野

臺灣集中保管結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈...

更方便更安全 元大投信線上快速身分識別機制上線

身為國內公募基金龍頭，服務旗下基金279萬受益人，網路資訊安全與優質客戶體驗是元大投信重視的環節。元大金控（2885）及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。