不做賠本生意 5銀行限縮超商刷卡

超商非現金支付多元化，除了直接刷信用卡，也有不少人喜愛電子支付，但有五家銀行陸續調整與超商的合約，據了解，明年起的銀行刷卡異動都與成本有關，銀行評估後，發現卡友更偏向使用悠遊卡綁定，或是使用街口支付綁定信用卡支付，基於成本效益考量因此做出調整。

永豐銀行與新光銀行宣布，明年起停止與7-ELEVEN合作；全盈+PAY也公告，本月底中止綁定滙豐銀行信用卡在全家便利商店支付。此外，綁定中國信託、台北富邦銀行的信用卡，將不支援在全家代收繳費。

統一超商官網顯示，目前共接受國泰世華、中國信託、玉山、台新、台北富邦、永豐、聯邦、新光、華南等九家銀行的信用卡結帳。另外，銀聯卡也能在小七使用。不過，明年起永豐和新光將停止和小七合作。

永豐銀表示，經評估，這項調整有助於旗下聚焦發展信用卡市場。新光銀也公告，雖然明年起新光銀信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡（如Apple Pay、Google Pay、台灣Pay），及OPEN錢包無法於統一超商刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。

全盈+PAY則公告自明年一月一日起，中國信託、台北富邦的信用卡將不支援全家便利商店門市代收繳費交易。但持北富銀信用卡於全家便利超商與My FamiPay，仍可進行支付、代收繳費，綁定全盈+Pay也可進行購物。

滙豐銀行則公告，自今年十二月卅日起，將終止以滙豐信用卡綁定全盈+Pay於指定通路「全家便利商店」的綁定消費功能；其餘全盈+Pay使用通路，如屈臣氏、棉花田等仍可以正常使用。

滙豐銀指出，對各項信用卡產品的消費權益與服務皆有定期審視的機制，綜合考量卡友屬性與客戶回饋，力求提供貼近客戶需求的服務。

針對限縮與便利商店合作，銀行業者透露，信用卡與超商合作，對銀行來說不僅沒有手續費收入，銀行還需另付高昂的清算費用，且清算費用是每筆計價的，以超商大多數都是小額消費來看，銀行其實都是在做「賠本生意」。

另外，銀行若想讓刷卡付費功能「上架」，還需付併機費、過路費等，同時也要配合超商進行促銷活動。在目前各家銀行都在限縮信用卡權益的情況下，與超商合作也成為需要評估的業務。考量目前支付方式多元，例如悠遊卡也可以綁定銀行信用卡支付，因此部分銀行做出調整。

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