第一金證券攜手精誠 推出ESG智能永續指標數據平台

第一金證券與精誠資訊（6214）今（25）日共同宣布台灣第一個「ESG 智能永續指標數據平台」正式上線，將提供投資人經由AI演算的 ESG 產業投資資訊，投資人可直觀看到個人股票庫存的 ESG 評分，這也是台灣首家券商將ESG 評分資訊融入網頁下單系統，而第一金證券 APP 現已有此 ESG 平台，預計明年1月底下單功能正式上線。

「ESG 智能永續指標數據平台」包含 ESG 個股指標、及環境面、社會面、治理面等統計圖表資訊，並佐以產業比序，投資人可針對個股 ESG 指標評分查詢，做為投資參考，日後也將擴充國際評鑑資訊，符合法人進階需求。

第一金證券董事長陳致全表示，第一金證券母公司第一金控為金管會「永續金融先行者聯盟」的創始成員，金控及旗下銀行、證券、人壽、投信等子公司近年在公司治理評鑑、臺灣企業永續獎、臺灣永續投資獎、機構投資人盡職治理評比、公平待客評比、職場性別平等認證、幸福職場評比等皆獲得佳績，這些的成績代表著我們對 ESG 的重視，也是對投資者和社會的承諾。

陳志全透露，精誠去年5月來訪時，雙方即一拍即合，因精誠有技術，而第一金證券擁有客群、前端使用者的經驗；拍定合作案後，雙方團隊經過無數次開會、討論，建立平台，以透過 ESG 提供投資人評估企業 ESG 執行績效，並整合於第一金證券的下單系統，而第一金證券也將持續優化此平台，包括視覺設計。

陳致全強調，這次與精誠資訊合作建立「ESG 智能永續指標數據平台」，即是具體落實先行者聯盟計畫中「提供對市場或民眾有幫助之永續應用或分析工具」的承諾事項，提供客戶既能投資，亦能全面性評估和管理 ESG 風險的永續指標，鼓勵投資人將永續投資概念深入理財活動中，一同實踐2050淨零轉型的國家目標。

「投資好的公司，可以改變這個世界。」對於為何投資要重視企業 ESG，第一金投顧董事長陳奕光下了一個很好的註解。「過去看企業只要看三張報表，未來必須增加第四張報表。」他指出，統計至第3季底，台股共有1,816家，其中48%、共879家企業編列永續報告書，創歷年申報比例新高，而到 2025年時，上市櫃公司均須編列永續報告書。

精誠資訊董事長林隆奮表示，精誠擁有台灣最完整的金融數據資料庫，透過軟體開發提煉出數據的價值，是多年來精誠對臺灣金融資訊服務的貢獻。「ESG 智能永續指標數據平台」的上線，體現精誠長期善用科技力實踐科技行善的精神，鼓勵支持永續的企業；同時，精誠也提供碳盤查、碳管理，與永續報告書製作等 ESG 相關解決方案，為客戶連結永續價值、對社會與環境的永續做出貢獻。」

有鑑於國際組織對於各種永續標準評鑑差異相當大，「ESG 智能永續指標數據平台」依據證交所產業分類，並參考國際標準框架，建立台灣專屬的 ESG 指標，透過企業永續報告書、公開資訊觀測站、新聞資訊以及金管會、環境部與勞動部等政府公開資訊，利用AI量化分析企業在 ESG 方面的作為，再透過模型的預測與評分來落實應用。

精誠資訊表示，透過與第一金證券的合作，共同設計出適合投資者使用的資訊平台，藉由數據整合，使用者可以一併掌握上下游關鍵供應鏈相關數據，並且提供證券客戶庫存查詢、下單串接等服務。再者，透過AI蒐集ESG新聞以及相關事件進行量化分析，加速資料自動判別分類，並可做到評分調整，期待可為金融行業注入更多創新力量，放大永續影響力。