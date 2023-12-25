快訊

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

樂觀看半導體2024重新揚帆 慎防美國1動作掀產業巨浪

「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」12月25日上線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
配合金融監督管理委員會於8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。圖／聯合報系資料照
配合金融監督管理委員會於8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則之瞭解。圖／聯合報系資料照

配合金融監督管理委員會於今年8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心即同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊一站式整合服務，協助各界對IFRS永續揭露準則的瞭解。

櫃買中心說明，為持續擴充網站內容並提供客製化服務，本次「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」於12月25日上線，主要新增客製化查詢單一公司專屬路徑圖之功能，協助上市上櫃公司了解其永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則，暨董事會不同性別董事不得少於1人、以及獨立董事人數不得少於董事席次1/3、獨立董事連續任期不得超過3屆等各項政策之法規適用及揭露時程，只需輸入股票代號，即可產製出專屬路徑圖，除提供各項政策之適用時程及說明（含法源連結），以及如何查詢其他現有已上傳之永續報告書與E（環境面）、S（社會面）、G（治理面）各類企業案例等，亦可將查詢資料輸出為單一檔案方便使用；此外，新增如何查詢SASB產業類別之連結說明，協助公司及早因應且妥善規劃。

櫃買中心表示，本次網站2.0改版另有新增最新消息及跑馬燈功能，及時顯示最新推出的宣導影片、實務指引及範例等，以利各界隨時掌握接軌IFRS活動、新聞及法規等資訊。目前已放置碳盤查須知懶人包、淨零GO EASY及2023年度推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會影音連結。櫃買中心作為企業邁向永續之路的陪跑者，未來也將持續配合藍圖各專案分組之研議進度，陸續推出相關問答集與範例，以利上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，降低焦慮與疑義，歡迎各界多加使用。

櫃買中心 股票

延伸閱讀

櫃買中心「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」12月25日上線

全家便利商店攜北市觀傳局、回教協會打造「穆斯林友善超商」！北市8店設置「穆斯林友善商品專區」

沒釣到魚卻釣到貓！YouTuber海中撈起三花奶喵 「畫風突變」點閱暴增網笑翻

防堵詐騙 證交所揭露新手法

相關新聞

年終小確幸！新台幣活存利率喊逾2% 比定存還要好

年關將近，看準民眾年終獎金將入袋、手邊資金增加，銀行紛紛推出新台幣高利活存，利率最高可達2%以上，比定存利率還要好。對於...

高齡化社會人口結構改變 3理由及早規畫健康保險

最近全民健保與商業保險的話題非常多，這也提醒我們商業健康保險在防護未來健康風險的重要性。

富豪存款挪移 錢進三商品

2024年存款料再現大挪移。據金管會11月底統計，九家銀行開辦高端資產（逾1億元）財管客戶中，配置存款比重已連兩個月維持...

壽險搶搭升息末班車 美元利變保單宣告利率衝4%

美元利變保單宣告利率往4%看齊，而利變型保單在11月賣出243億元，重返200億元之上，創6月以來單月新高，由於看好後勢...

繳最高循環息持卡人 占比攀升

央行隨美國聯準會升息拉高銀行資金成本，加上信用卡持卡人的信用水準隨著景氣因素生變，銀行業者透露，適用信用卡循環利率最高水...

國內首家投信 元大投信「線上服務」獲碳足跡驗證

元大投信響應綠色金融政策，發展數位金融應用有成，不斷優化線上理財服務以降低人工紙本作業比重，以「線上服務」為標的，通過碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。