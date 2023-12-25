國泰獎助青年 創新關懷社會關注環境

雄赳氣昂的隊形轉換，精準劃一的拋接槍法，來自屏東內埔農工的「神山之子內農儀隊」精彩演出，為「國泰卓越獎助計劃」頒獎典禮揭開序幕，今年從300多組中脫穎而出的97組得獎者21日齊聚國泰金融會議廳 ，計劃內容展現出對社會議題的使命感與行動力，以及清寒學子堅持向上的人生故事。

「國泰卓越獎助計劃」由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同主辦，分為「特色獎助」、「卓越學子」二類進行甄選，「特色獎助類」鼓勵青年對社會議題進行公益提案並付諸行動，今年共23組獲獎、「卓越學子類」則提供家境清寒、但表現卓越的高中職學子獎助學金，共有74人獲獎，本屆共頒發逾700萬元獎助學金。

引導青年投身公益 展現溫暖、光亮的影響力

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，國泰本著「取之於社會、用之於社會」的理念，協助社會需要幫助的族群，感謝獲獎者願意投身公益活動 ，希望國泰攜手青年學子對社會有所貢獻，他相信這是促進台灣向上的力量，也期許得主繼續投身公益，綻放光芒與發揮影響力。

評審委員、台大教授賴進貴表示，擔任評審是挑戰也是福利，要從優秀作品中選出得主是挑戰，但能看到青年團隊的創意，為這個社會帶來光亮，卻是每年最享受的時光，尤其今年作品不只關懷在地，更把觸角延伸到海外，「寒流來襲的時間點，這些作品更加溫暖了我們」。

典禮也邀請到國泰金控自2022年就開始支持《美力台灣》系列影片的導演曲全立進行專題分享，他打造的3D行動電影車，透過影像打開偏鄉孩子視野，傳達台灣土地人文風景與生態故事，迄今已踏入3000間學校，他鼓勵得獎者「要把自己活成一道光，照亮世界其他地方，不斷超越自己，面對困難不要放棄」。

學習障礙的他 打造專屬營隊引導學障生踏上科學路

「我想對學習障礙的孩子說，我不希求自己是一道月亮照亮世界，但希望我是點點星曜，照亮你們所在的道路，只要堅持下去，一定會看見你想要的東西」。本身就是學習障礙生、但深受科學啟迪的嘉義大學吳泓陞，以「專屬特教學生的法拉第科學營」計劃獲得評審青睞，一路獨自摸索的他感謝國泰提供圓夢機會，「我想，這是讓學障生踏上科學道路很好的開始」。

吳泓陞說，投入引導學習障礙生走上科學一開始不被看好，但從他的學習生涯看來，深知這件事有多重要，「我們不該被貼上標籤排除在科學領域外，我們並不是學不會，只是需要更多的毅力。」他將辦理專屬學習障礙生的科學營隊，期待夢想與希望深植心中，協助他們了解未來職涯。

讀護理系的她告訴自己：可以回頭看但記得往前走

國中時遭逢母喪，曾不知如何面對世界，就讀慈濟科技大學護理系的黃俼嫻卻始終記得母親說的，「多學會一樣本事，就少說一句求人的話 」，這幾年來努力充實自己，她感謝國泰提供機會，證明自己可以從人群脫穎而出，「整理自傳時，發現好像沒有像以前愛哭了」。

黃俼嫻說，她告訴自己要持續向前走，就算看似勇敢，但並非從未有畏懼，但要在害怕中找到前進的理由，「可以回頭看，但記得往前走，走得慢沒關係，但要往前踏出那一步」。

黃俼嫻透露，獎學金一半拿來買護理書籍，另一半作為生活所需，她說 ，「家人是很重要的支持力量，我終於可以比較常回家陪伴家人了」。 國泰慈善基金會董事長黃調貴勉勵青年學子投入公益發揮影響力。圖/國泰慈善基金會提供 特色獎助類嘉義大學吳泓陞。圖/國泰慈善基金會提供 國泰卓越獎助計劃舉辦頒獎典禮，描繪青年世代的夢想藍圖。圖/國泰慈善基金會提供

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