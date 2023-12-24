台灣純網銀加入BNPL戰局 有利消費者

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

網銀是受高度監理的銀行，承作BNPL業務，不但有助普惠金融，也比較不會有外界擔心的欠債催收等疑慮或爭議。實際上，像鄰近的香港純網銀業者理慧銀行（livi bank）及Ant Bank螞蟻銀行（香港），也都有提供BNPL服務。

台灣純網銀如果也加入BNPL戰場，會對台灣的BNPL市場帶來什麼影響？

KPMG安侯建業數位長賴偉晏認為，對BNPL市場發展會有正面效果，並對消費者提供更好服務，但經過幾年後，市場也可能洗牌，有些業者因此退出市場，但最後受益的是消費者。

在支付工具多元化的台灣市場，競爭相當激烈，來台灣才一年的新加坡Atome，去年底就退出台灣。

商研院國際數位商業研究所所長戴凡真說，BNPL業者要有雄厚資金，在台灣已經營五年的AFTEE，幾乎已把台灣大小電商都掃進來了，新的公司不易進來。

其次，消費者選擇多，將獲益。「AFTEE先享後付」是日本恩沛科技在台提供的支付服務，母公司在日本經營BNPL已長達20年，AFTEE先享後付企業公關謝子萱說，Atome也許有其策略考量，但AFTEE仍看好台灣BNPL市場發展，根據Research and Markets發布的「台灣BNPL市場調查報告」顯示，預估2028年之前台灣BNPL業務仍有兩位數的成長。

BNPL的性質其實就是分期付款，國內有做分期付款業務的資融公司或租賃公司，則是更多。

網銀 消費 日本

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