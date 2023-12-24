純網銀進軍先買後付 有譜
在國外行之多年的「先買後付」（BNPL），這幾年在台灣風生水起，舉凡本土電商平台、租賃業者、外國BNPL業者等，均大舉進軍市場搶攻「金融小白」生意。無獨有偶，國內的純網路銀行最近也傳出有意加入戰局，但卡在法規，金管會正研議以試辦方式放行。
先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）顧名思義就是，先消費後付款，主要鎖定大學生等信用小白、沒有固定收入的家庭主婦、在家接案、直播主等工作型態者。目前在台灣承做BNPL業務至少近十家，純網銀一旦加入，勢必吹皺市場一池春水。
知情官員說，「純網銀」當初設立目的之一，就是希望能針對信用小白提供服務，落實普惠金融；正尋求擴大市場的純網銀，理當最合適投入BNPL業務，但純網銀的法規規範跟傳統銀行一樣，讓它備感綁手綁腳。
純網銀打入BNPL市場，目前主要卡在金管會當初在雙卡風暴後訂定的一項規定：民眾在金融機構的信用卡、現金卡及信用貸款等無擔保負債餘額，除以月平均收入，不宜超過22倍，也就是所謂的DRB（無擔保負債比）22倍規定，以避免過度舉債。
知情官員說，金融機構要符合這項規定，就必須掌握持卡人、借款人的所得狀況，消費者在使用BNPL時，通常不太需要提供財力證明，「純網銀如果想要做BNPL，會卡在這裡，信用小白沒有收入證明，純網銀擔心會有法遵問題，金檢人員來檢查時會有意見。」
據了解，已有純網銀業者向金管會表達，希望鬆綁DRB22倍規定，以利純網銀投入BNPL。
一位純網銀業者說，銀行本來就可以做先買後付業務，但如果要符合DRB22倍規定，使用者必須提供所得證明等資料，這種情況下，純網銀根本無法跟現有BNPL業者競爭，因為目前多數BNPL業者不會要求財力證明，有些甚至輸入手機號碼就可以使用了。
知情官員說，金管會正與純網銀業者溝通，研議是否以試辦方式放行，例如純網銀能否運用科技模型，在沒有所得證明資料下，如何掌握BNPL使用者還款能力等，讓監理機關能夠放心。
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