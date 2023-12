新光金防漂綠方案獲肯定 勇奪多項大獎

新光金控(2888)積極推動數位永續雙軸轉型,並承諾2050年達成淨零排放目標;今年在金管會指導下參與全球金融創新聯盟(GFIN) 競賽,以「防範漂綠精靈」科技方案,在全球49件參賽隊中脫穎而出,為亞洲唯一入選之金融機構,榮獲全球漫遊獎(The Globe Trotter)受到國際高度肯定。

新光金近期受邀參與於金管會與金融服務總會共同舉辦「2023綠色金融科技」活動主題成果展示,以透過科技助力綠色金融領域之發展,充分展現新光運用數位科技在永續經營成果上最佳表現。

新光金控響應政府綠色金融政策,攜手行政院數位發展部T大使合作,參與由金管會與世界銀行(WB)、英國金融行為監理總署(FCA)等15個國際監理機關組成全球金融創新聯盟(GFiN)競賽,提出「防範漂綠精靈科技解方,運用證交所ESG InfoHub資訊揭露平台、英國Insig AI國際企業永續資料庫及MSCI全球永續指數等數據,結合微軟Azure Open AI技術進行語意分析、行為比對,即時偵測企業潛在漂綠行為等,此專案獲得國際評審高度肯定其充分展現跨系統協作力與跨國拓展可能性。

新光金控副總經理張維熊現場分享,企業綠色轉型為全球刻不容緩的課題,新光金控期許透過此次國際性產官學的合作,作為未來產業整合綠色數據生態圈的平台,引領綠色金融發展,加速推動產業的轉型。

新光金控以「數位扎根,驅動轉型」為策略,全面加速轉型動能,在今年新光金控數位上亮眼的表現,榮獲IDC未來企業大獎「數位技術創新獎」、World Economic Magazine「最佳未來數位創新獎(Best in Future of Digital Innovation in Taiwan) 」等國際獎項在數位科技發展的肯定;旗下子公司新光人壽以「數位服務轉型光動力」榮獲國家品牌玉山獎之全國首獎最高榮譽、新光銀行以首創 AI嵌入貸款業務服務之「快篩機器人」榮獲國家品牌玉山獎最佳產品獎;以及元富證券運用AI技術及大數據,創新開發「永續投資組合對沖策略」榮獲2023 TWSIA台灣永續投資獎銀獎,為新光實踐零碳轉型及普惠金融的最佳成果。

展望未來,新光金控秉持「低碳」、「創新」、「共好」永續價值主張,積極發展數位金融科技,運用以數位與永續雙軌轉型,創造永續價值,實踐淨零轉型的使命與願景。

