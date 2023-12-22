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國泰金控響應碳交所「首購」國際碳權 三大關鍵策略支持減碳行動
國泰金控（2882）作為金融永續先行者，響應碳交所國際碳權交易平台今（22）日上線，開啟碳權交易新里程碑，國泰金控及旗下五家子公司人壽、銀行、證券、產險、投信皆共襄盛舉成為首批「首購」國際碳權金融業之一，為促進碳權交易健全市場盡一份心力。
碳權為抵銷碳排的方式之一，但除營運碳排外，為發揮金融永續影響力，國泰金控表示，目前以致力於賦能客戶減碳行動，帶動產業低碳轉型為優先，未來將持續發揮金融核心職能，引導資金投入低碳轉型方案，接軌國際發揮永續影響力。同時，為支持碳權交易發展，國泰世華銀行打造「碳權交易價金信託服務」並整合收付清算機制，擔任清算行角色，共同完善國內碳權交易機制。
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