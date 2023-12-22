永豐金證券歲末傳愛 攜手雲林家扶體驗版畫藝術

「版畫玩藝，傳愛家扶」，永豐金證券疫後舉辦兒童公益關懷活動，由總經理張李章隆帶領永豐志工歲末攜手雲林家扶近百人齊聚虎尾拯民國小，陪伴家扶孩子們體驗版畫藝術與黑板畫創作，與家扶親子一起度過溫馨又充滿創意的週末時光。活動並以心路基金會禮盒作為伴手禮，希望讓更多人認識並一起支持身心障礙孩子們努力工作的價值，集結好事，發揮善的循環力量。

張李章隆表示，促進共榮成長是永豐金證券的重要理念，受疫情影響暫停舉辦的兒童公益關懷活動今年重新啟動，這是第四度與雲林家扶合作，希望透由探索體驗活動讓孩子們有機會接觸多元藝術文化。同時，支持公益團體/社會企業輔助弱勢就業，透過認購庇護工廠生產商品，以培力代替救濟，並與非營利組織（NPO）合作及策劃公益活動，實踐對台灣這片土地與人的關懷。

希望藉由我們的參與陪伴，能夠幫助家庭紓緩親職照顧壓力，也讓永豐志工體會付出帶給心靈的豐富力量，尤其看見孩子們臉上快樂的笑容，就是志工服務最好的回饋。

活動最後永豐金證券以心路基金會禮盒作為伴手禮，鼓勵大家珍惜自己擁有的健康身體，並盡己之力幫助有需要的人，並提供每位家扶親子伏流祭市集兌換券，讓家長能夠帶著孩子接觸多樣化的藝文活動，度過溫馨又充滿創意的週末時光。永豐金證券落實發揮金融影響力連結社會資源，希望藉此串連更多好事與正向力量，讓愛的心意、善的循環持續轉動。

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