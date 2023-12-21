快訊

太平山下雪了 零下6度水氣足夠 午夜時刻落雪紛飛

碳交所明正式啟動交易 5檔概念股夯、帶股價由黑翻紅

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
倍力邀上下游共組「ESG永續行動生態圈」。記者吳康瑋／攝影
倍力邀上下游共組「ESG永續行動生態圈」。記者吳康瑋／攝影

台灣碳權交易所明（22）日將正式啟動碳交易，而近日以碳權交易為首的概念股也趁勢而起。台股軟硬體系統整合族群今（21）日早盤普遍開低，包括叡揚（6752）、倍力（6874）在內的軟體業者，以及訊連（5203）、上奇（6123）、富爾特（6136）的資服業者、網通廠，雖然都以低價開出，不過受到明日即將啟動的碳交易商機加持，讓以上5檔軟硬體、系統整合業者，全數由黑翻紅，重回漲勢，題材吃補，盡顯利多不斷。

而國內碳交所自8月份成立後，終於將在明日正式啟動，提供國內碳交易市場各種服務，據悉，碳交所主要營運項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢3大項；其中，將會以碳諮詢先行，再來做國外碳權買賣，待國內碳權交易子法確定實施後，再啟動國內碳權交易。不過隨著交易所即將推出，也帶動碳權商機迸發，而台廠中握有「碳權」概念的多檔個股，其未來走勢備受矚目。

軟體商叡揚長年布局雲端資訊服務市場，從買硬體送軟體的年代，一路堅持朝多元化發展，走到如今導入人工智慧（AI）技術，提供應用軟體方案給客戶，成功將題材熱度持續延燒，隨著碳盤查市場啟動，叡揚也取得SGS 全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統等證書，更運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，供大廠達成碳盤查目標。

此外，資訊軟體整合服務商倍力旗下經銷產品以銷售 Oracle、SAP、Quest、CISCO 等品項為主，自有產品則是「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」兩大利基型產品，而倍力今日127.5元開低走高，盤中一度衝上130.5元的高價，不過漲幅最後仍收斂、股價收在129.5元，較前一交易日上漲0.38%，單日上漲約0.5元。

此外，上奇今日早盤以67.7元開低，盤中持續震盪，一度衝上68元，漲幅達0.29%，且鎖死至收盤，而台股資服業市場上，也有多檔個股趁勢起飛。而台鏈大廠富爾特今日也以22.6元開低走低，盤中持續震盪整理，單日上漲最高來到0.22%，股價潤利走揚。此外，同為碳權概念股的訊連今日以 92.5元開低走高、盤中上漲至93.9元、上漲0.8元、而漲幅則達0.85%。

倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

軟體 台股 訊連

延伸閱讀

碳權交易不得轉售 杜絕炒作

COP28會後分享 回響熱

碳交所22日啟動 環境部：勿將碳權當短期交易

碳權交易上路股市漲定了？網點名「太陽能噴爆」小心這類地雷產業

相關新聞

2023年底保險業「資本分層」上路 籌資能力大增

為了讓保險業提前適應ICS資本制度，金管會將目前RBC（風險適足率）的自有資本，改分為三層資本，2023年底上路，等於保...

促壽險資金入公建 金管會再釋利多

為引導保險業資金投入公建，金管會宣布修正保險業透過國內私募股權基金、及創投基金，再投資國內公建、五加二及六大核心戰略產業...

純網銀想做先買後付？金管會：沒接到洽詢、歡迎來討論

鎖定信用小白支付需求的先買後付（BNPL）市場近年在台灣崛起，近日傳出純網銀有意進軍先買後付市場，但受限DBR的22倍規...

元大人壽重視員工身心健康 北中南串聯登山趣

為落實企業永續發展，推動環境友善，元大金控（2885）旗下元大人壽於12月份舉辦了「健康、環保登山趣」活動，呼籲員工重視...

股匯不同調 新台幣連2升收31.282元

美股下挫，拖累台股跟進走弱，不過股匯不同調，新台幣匯率在出口商拋匯撐盤下，重返31.2元，今天收盤收31.282元，小升...

台韓實質匯率指數「死亡交叉」十個月新低 出口競爭力有望超車南韓？

BIS（國際清算銀行）公布最新統計，截至今年11月，象徵我國出口競爭力的新台幣實質匯率指數，連續兩年半強過台灣主要貿易競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。