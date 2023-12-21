碳交所明正式啟動交易 5檔概念股夯、帶股價由黑翻紅

台灣碳權交易所明（22）日將正式啟動碳交易，而近日以碳權交易為首的概念股也趁勢而起。台股軟硬體系統整合族群今（21）日早盤普遍開低，包括叡揚（6752）、倍力（6874）在內的軟體業者，以及訊連（5203）、上奇（6123）、富爾特（6136）的資服業者、網通廠，雖然都以低價開出，不過受到明日即將啟動的碳交易商機加持，讓以上5檔軟硬體、系統整合業者，全數由黑翻紅，重回漲勢，題材吃補，盡顯利多不斷。

而國內碳交所自8月份成立後，終於將在明日正式啟動，提供國內碳交易市場各種服務，據悉，碳交所主要營運項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢3大項；其中，將會以碳諮詢先行，再來做國外碳權買賣，待國內碳權交易子法確定實施後，再啟動國內碳權交易。不過隨著交易所即將推出，也帶動碳權商機迸發，而台廠中握有「碳權」概念的多檔個股，其未來走勢備受矚目。

軟體商叡揚長年布局雲端資訊服務市場，從買硬體送軟體的年代，一路堅持朝多元化發展，走到如今導入人工智慧（AI）技術，提供應用軟體方案給客戶，成功將題材熱度持續延燒，隨著碳盤查市場啟動，叡揚也取得SGS 全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統等證書，更運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，供大廠達成碳盤查目標。

此外，資訊軟體整合服務商倍力旗下經銷產品以銷售 Oracle、SAP、Quest、CISCO 等品項為主，自有產品則是「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」兩大利基型產品，而倍力今日127.5元開低走高，盤中一度衝上130.5元的高價，不過漲幅最後仍收斂、股價收在129.5元，較前一交易日上漲0.38%，單日上漲約0.5元。

此外，上奇今日早盤以67.7元開低，盤中持續震盪，一度衝上68元，漲幅達0.29%，且鎖死至收盤，而台股資服業市場上，也有多檔個股趁勢起飛。而台鏈大廠富爾特今日也以22.6元開低走低，盤中持續震盪整理，單日上漲最高來到0.22%，股價潤利走揚。此外，同為碳權概念股的訊連今日以 92.5元開低走高、盤中上漲至93.9元、上漲0.8元、而漲幅則達0.85%。 倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

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