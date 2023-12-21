2024產學高教年會聚焦 AI 賦能 人才需具備關鍵五力

AI巨浪衝擊全球，人才發展、學科永續、產業升級都少不了AI，站在專業培育第一現場，企業與大學都正面臨劇烈變革。天下學習《人才永續頻道》昨（20）日舉辦「2024產學高教年會－AI賦能未來人才」論壇，邀請產學專家、企業代表一同探討新人才課題，現場聚集近80位來自不同產業的人資長、各大學代表，進行了一場精彩的觀點激盪與產學對話。

天下學習事業群總經理劉鳳珍指出，由於AI發展難以預測，企業與大學都明顯感受到人才培育面臨過去10年來最顛覆的時刻，各界共同認知，在AI浪潮之下，人才應具備5項關鍵能力：自我學習、韌性與適應力、解決問題、跨域整合、分析思考，這也是AI賦能未來人才的展現。

站在全球觀察角度，長期投入科技教育的前香港科技大學校長、現任香港衛星製造中心首席科學家兼首席戰略官史維談到，AI科技造成了許多不同國家與世代之間的發展不平衡，也讓人類擔憂AI與機器人會取代人力，更會扼殺創意與情感之生成。但史維認為，人類不需要存在太大危機感，AI的最大功能是協助人類解決更大難題，或執行重複性工作。在AI發展過程中也不能只看重科技工具的功利性，更要看到它的整體策略與影響性，這是大學必須承擔的責任。

從高教院校來看，在技職端，勤益科技大學校長陳文淵談到，過去勤益一直伴隨著500多家中小企業成長，當AI進入教育現場，大學正在努力克服師資、設備、夥伴認知不足等難題。勤益科大更積極透過改變課程內容，及開發更多的產學合作案，培育出更多兼具專業腦與AI腦的跨域人才。

而在研究型大學，清華大學是全台灣第一個明訂AI教學指引的大學，透過AI協作、AI共學、培養AI素養以提升人才能力。清華大學校長高為元認為，大學應該更正向地看待AI帶來的變革，譬如清華大學不僅鼓勵教師將AI融入到教學中，也透過改變學分或學程結構，以培訓師生善用AI工具，提升學習力與研究力。

至於從企業角度出發，廣達電腦技術長暨副總經理、同時也是廣達研究院院長的張嘉淵指出，廣達早在15年前就已投入AI布局。回顧過去，台灣產業ODM做得很成功，讓人才懂得把規格製造成產品，但這也造成人才缺少了思索使用者需求之能力，AI運用就要面對這個問題。他提出致勝關鍵是VIP心法：Vision（願景）、Integration（整合），並找到作戰Position（位置）。

金融業同樣積極投入AI布局。台新金控資訊長孫一仕談到，由於金融業必須直接面對客戶溝通，因此面對AI，人才應兼具技術力與業務力，且主動出擊更勝於被動應對。他舉例，台新金與微軟合作，租用台新專屬的Open AI平台，並創建200個帳號提供給員工，在安全環境下去發想、實驗AI運用的無限可能性。 天下學習《人才永續頻道》舉辦「2024產學高教年會－AI賦能未來人才」論壇，前香港科技大學校長、現任香港衛星製造中心首席科學家兼首席戰略官史維發表演說。天下雜誌／提供

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