快訊

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

黑道揭秘日本監獄生態！看病免費但風險高 休息時讀「三國」小說最夯

救通膨靠一張嘴？阿根廷新政府的貨幣貶值政策

打造退休理財顧問團隊 凱基證券領先業界 RFA 取證率近八成

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

安心樂活的退休生活是許多人夢寐以求的目標，然而根據國發會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會，隨著人口結構迅速老化，退休理財規劃的重要性與日俱增。凱基證券為幫助客戶打造理想的退休生活，導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor, RFA)」證照認證專案，提升理財顧問的退休理財規劃專業能力，創下認證通過率近八成的佳績，大幅領先證券同業，更展現建立全方位財富管理團隊的決心。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，截至今年11月底測驗前，台灣證券業持有RFA證照總人數僅約不到10位，本次凱基證券共33位專業理財顧問參加RFA證照培訓課程，在今年測驗繳出了通過率近八成的亮眼成績，堅強的輔銷團隊持續精進實力，為的就是要帶給客戶最專業可靠的財富管理服務。

隨著國人平均壽命提升，退休期間跟著變長，意味著人們可能遇到退休金不足、不夠使用的窘境，淪為「長壽風險」的受害者，若要安心無虞地退休，勢必需要累積更多資金以應對長期的醫療照護、生活開銷及其他支出，因此「RFA退休理財規劃顧問證照」訓練課程內容廣泛，涵蓋了台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，考試測驗更要求學員進行退休個案的實務分析，根據不同情境規劃出完善的退休理財方案，必須經過專業委員會認定後，方能正式獲得資格證照。

透過扎實的退休理財規劃培訓，凱基證券理財顧問能夠幫助客戶更了解當前「長壽風險」趨勢、退休金以及長期照護制度等，通盤知悉客戶退休需求後，提供更加完善的理財規劃，讓客戶可以穩步地踏在富足人生的路途上，安心無虞地期待幸福的退休生活。

退休金 凱基證 財富管理

延伸閱讀

嘉義巿增肌減脂大賽共減661公斤 獲勝團隊個人減重秘訣曝

全國大學街舞高峰會首奪冠亞軍 崇右影藝一誘因多戰將加入

激勵團隊？深圳公司要女員工上班化妝 不回覆扣績效

與100支隊伍競爭 中原大學團隊連3年奪創意產品設計組金牌

相關新聞

大選前…央行委託國銀買美鈔 專案進口1.2億美元

根據路透報導，我國中央銀行委託臺灣銀行與兆豐銀行專案進口美元現鈔共約1.2億美元，以備明年1月總統選舉後的不時之需；據了...

央行委託 4國銀進口1.2億美鈔

總統大選明年一月十三日舉行，為因應選後民眾換匯需求增加的不時之需，知情人士透露，中央銀行上月發函兆豐、台灣、合庫、第一等...

四大面向實踐企業願景 中壽元旦更名凱基人壽

為傳遞更加鮮明、年輕活力的品牌形象，中華開發金控旗下的中國人壽將於明年一月一日更名為凱基人壽，並選在耶誕節前夕，在昨天舉...

熱錢匯入 台幣終結連二貶

美聯準會2024年將啟動降息循環的樂觀預期餘波盪漾，激勵國內股匯雙漲。匯銀主管指出，熱錢匯入約6億美元，台股昨（20）日...

凱基人壽品牌重塑 全心出發

「凱基人壽，全心出發！」為傳遞更加鮮明、年輕活力的品牌形象，中國人壽將於2024年1月1日正式更名為凱基人壽，特別選在2...

凱基人壽聚焦永續 形成善的循環

凱基人壽始終秉持前瞻思維，聚焦永續策略，長期投入社會參與，關懷弱勢，如開場表演的瑪利亞基金會，是自2018年起即長期合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。