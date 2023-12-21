四大面向實踐企業願景 中壽元旦更名凱基人壽

為傳遞更加鮮明、年輕活力的品牌形象，中華開發金控旗下的中國人壽將於明年一月一日更名為凱基人壽，並選在耶誕節前夕，在昨天舉行「凱基人壽更名儀式」，並由開發金控暨凱基人壽董事長黃思國親自主持。

成立逾六十年的中國人壽，目前有近四百萬名保戶，資產近台幣二點五兆元，更名後凱基人壽將以「致力於您的幸福人生」作為全新企業價值主張，而且還有全新專屬吉祥物柴犬「凱基阿福」。

黃思國指出，壽險業陪伴客戶走過生老病死，貫穿生命各個周期，在客戶需要時提供保障及安全感。他也宣布，明年是凱基人壽元年，客戶保單的權利與義務皆維持不變，凱基人壽未來將持續深化保障提升、品牌重塑、服務昇華及社會參與等四大面向，進一步打造全方位的整合型金融解決方案，提供客戶多元且一站式的綜合金融產品與服務。

凱基人壽未來將著力的四大面向，在保障提升方面，將以諮詢式顧問滿足客戶保障、增值、享退、傳承各階段需求，並運用大數據提供客戶完整保障建議；在品牌重塑上，將以全新專屬吉祥物「凱基阿福」，帶來年輕活力的品牌形象，也象徵為客戶帶來財富及福氣；在服務昇華方面，將以創新、多元的數位工具及服務平台提升客戶體驗，並透過跨域合作，布局生態圈，提升服務價值；對於社會參與，則將推動普惠金融、弱勢關懷及高齡友善，積極串聯全台內外勤同仁及保戶投入地方創生。

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