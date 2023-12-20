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群益證投資論壇：看好經濟軟著陸 2024年股債齊揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券總經理李文柱(右三)與「2024台股投資大趨勢論壇」主講群共同為活動喊讚！（群益金鼎證券/提供）
群益金鼎證券總經理李文柱(右三)與「2024台股投資大趨勢論壇」主講群共同為活動喊讚！（群益金鼎證券/提供）

群益金鼎證券（6005）12月20日舉辦2024台股投資大趨勢論壇，為投資人解析最新的投資趨勢。堅強的講者陣容吸引爆滿聽眾，擠爆會場，現場反應熱烈。論壇邀請到群益投顧總經理范振鴻、資策會產業情報研究所所長洪春暉、復華投信投資協理許忠成、資深投資顧問杜金龍等多位重量級主講人，深度解析全球、台灣的經濟與產業機會，以及ETF如何塑造全新的台股投資生態等熱門議題。

針對2024年股債表現，群益投顧總經理范振鴻認為，美國家庭財務狀況處於史上最佳階段，民間消費動能穩健，企業獲利也預計進入上升循環。而且，統計聯準會停止升息後，與美國總統大選年的美股走勢，通常易漲難跌，故樂觀期待美股再創新高。

債券方面，看好通膨持續走降，降息循環啟動下，債券市場將迎來多頭年。資深分析師杜金龍則提醒，台股波段已有不小的漲幅，需留意明 (2024) 年第1季中開始的股市修正行情。於明年第2季起，隨著景氣落底回升，將有機會展開台股下一波多頭循環。

上市後只用150天，規模就突破千億元傳奇的復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成表示，台灣投資人的投資偏好已從一般共同基金轉向ETF，高股息ETF尤受投資人喜愛，而00929更具備三大優勢：月配息、股息優與績效強，因而成為2023年的高股息人氣王。

對於半導體產業後勢，資策會產業情報研究所所長洪春暉指出，目前全球與台灣半導體產業仍在景氣底部，在2024年，有望逐步回升，其中以資料中心、無線通訊、車用電子具較大成長動能。此外，台灣半導體產業具群聚優勢，並在先進製程領先國際，將持續扮演關鍵地位。

群益金鼎證券近期也推出歲末感恩的三重優惠開戶活動，活動期間截至2024/1/31。未曾於群益金鼎證券開立任何帳戶的投資人，只要使用活動專屬開戶連結https://www.capital.com.tw/events/stock/2023_openAccount/index.html，完成線上證券開戶，即可獲得iPhone15 PRO MAX兩支的抽獎機會，若是加開期貨戶，或是信託、複委託戶，免抽獎、加碼再送300元與200元的電子超商禮券。

2024 群益

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