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世芯總座沈翔霖：對明年業績滿有信心 股王只是虛名

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲／攝影
世芯總經理沈翔霖。記者鐘惠玲／攝影

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於今（20）日召開股東臨時會，該公司總經理沈翔霖於會後受訪時謙虛表示，股王只是虛名，沒有永遠的王者，會持續努力。

世芯目前位居台股股王，昨日收盤價為3,310元，今日早盤股價最高衝到3,370元。

沈翔霖指出，本季營運展望不變，還是滿好，明年則不管是第一大或第二大客戶的訂單，也都往樂觀方向走，他對於業績表現滿有信心。

世芯第一大客戶是美系雲端服務供應商，估計明年的訂單預測會比今年更多，沈翔霖提到，在產能支持方面也會比今年進步。

世芯 股王 股東臨時會

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