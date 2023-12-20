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全體證券商11月份稅後淨利75.12億元 累計稅後淨利621.31億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

11月全體證券商稅後淨利75.12億元，較10月成長66.58億元、約779.63%。累計1至11月全體證券商稅後淨利621.31億元，較去年同期成長274.10億元、約78.94%。

臺灣證券交易所表示，11月大盤總成交值約6.346兆元，較10月增加19.47%，使證券商經紀手續費收入較10月成長；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較10月成長42.26億元；11月證券商承銷業務淨利亦較10月成長6.25億元、約496.03%，整體而言，11月份全體證券商稅後淨利75.12億元，較10月成長66.58億元、約779.63%。

證交所指出，累計今(2023)年1至11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長195.75億元；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長29.64億元、約109.70%，全體證券商稅後淨利621.31億元，較去年同期成長274.10億元、約78.94%。

2023年11月券商損益統計(資料來源：臺灣證券交易所)
2023年11月券商損益統計(資料來源：臺灣證券交易所)

證券商 證交所

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