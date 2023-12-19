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歐美英三大央行2024降息 債券有資本利得、全球股市輪漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

美國聯準會（Fed）預估明年將有3碼（即0.75個百分點）降息空間。芝加哥商交所（CME）的利率期貨調查顯示，市場投資人預期Fed最快可能於明年3月開始降息，每次各1碼。3月降息1碼的機率為65.9%、5月再降1碼的機率為54.7%，6月續降1碼的機率為52.9%。

羅德投信指出，美國經濟成長減緩，但可望避免衰退，經濟軟著陸仍為預估的基本情境。預估全球通貨膨脹於2024年仍將持續降溫，歐洲和英國均面臨潛在衰退風險，預估歐美英三大央行明年都將展開降息，可望同步激勵全球股債市場的表現。

在債市方面，施羅德投信預期，投資級債將受益於降息預期而利率下行，非投資級債將隨風險資產持續表現，建議投資人布局全球多元債，掌握三大央行降息契機，追求投資級債與非投資級債潛在資本利得空間。

在股市方面，施羅德投信指出，央行降息有利改善企業資金成本，並推升全球股市的評價面進一步回升，預估科技股將受惠人工智慧（AI）高速成長，歐洲和英國股市價值面則仍被低估。

此外，施羅德投信表示，在聯合國28屆氣候變遷大會（COP28），198國將進一步推動減碳和永續投資。建議投資人採取創新主題或永續主題策略，並透過布局全球股市，以充分掌握未來區域和產業的輪漲契機。

降息 羅德

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