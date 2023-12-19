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12月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌75.48點，收17576.55點。12月電子期收872.55點，下跌1.95點，正價差1.53點；12月金融期收1700.8點，下跌13點，逆價差3點。

12月電子期以872.55點作收，下跌1.95點，成交949口。1月電子期以871.85點作收，下跌2.25點，成交155口。

電子現貨以871.02點作收，下跌2.94點；12月電子期貨與現貨相較，正價差1.53點。

12月金融期以1700.8點作收，下跌13點，成交642口。1月金融期以1700.8點作收，下跌13.2點，成交210口。

金融現貨以1703.8點作收，下跌12.28點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差3點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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