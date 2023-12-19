12月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌75.48點，收17576.55點。12月電子期收872.55點，下跌1.95點，正價差1.53點；12月金融期收1700.8點，下跌13點，逆價差3點。
12月電子期以872.55點作收，下跌1.95點，成交949口。1月電子期以871.85點作收，下跌2.25點，成交155口。
電子現貨以871.02點作收，下跌2.94點；12月電子期貨與現貨相較，正價差1.53點。
12月金融期以1700.8點作收，下跌13點，成交642口。1月金融期以1700.8點作收，下跌13.2點，成交210口。
金融現貨以1703.8點作收，下跌12.28點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差3點。實際收盤價以期交所公告為準。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 整理包／囤房稅2.0三讀通過 三大族群、6關鍵QA一次看
▪ 囤房稅2.0三讀通過 非自住住家稅率2%至4.8%
▪ 賴正鎰：囤房稅是「七傷拳」明年萬物將齊漲
▪ 平均一天成交1件！全台10大最熱捷運站曝 這站還有1字頭
▪ 選後房市怎變化？ 李同榮：這組當選「房價先盛後衰」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言