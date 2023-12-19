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外資期貨空單大增！現貨買超縮水 12月20日壓低結算機率高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
法人指出，觀察籌碼面，外資拉高避險部位，明（20）日台指期結算，預期壓低結算機率高。（美聯社）
法人指出，觀察籌碼面，外資拉高避險部位，明（20）日台指期結算，預期壓低結算機率高。（美聯社）

耶誕假期將近，外資陸續放假去，不過依照昨（18）日的操作來看，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,847口至12,100口，現貨雖然連七買，但買超金額僅7.3億元，較上周四、五分別買超338.2億元、211.7億元大幅縮水。法人指出，觀察籌碼面，外資拉高避險部位，明（20）日台指期結算，預期壓低結算機率高。

美國市場仍沉浸在聯準會轉鴿的樂觀情緒，美債殖利率延續跌勢，儘管紐約Fed總裁Williams和亞特蘭大Fed總裁Bostic都對明年初就會降息的市場預期潑冷水，周一美股四大指數仍漲多跌少。

整體來看，本周需留意美國GDP及PCE（個人消費支出物價指數）數據，將影響美股、台股表現，目前考量台股五日、十日、月線、季線等均走揚，技術面維持多頭架構不變下，有望短線震盪後再向上盤堅。

外資 台股 美股 台指期結算 籌碼面

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