外資期貨空單大增！現貨買超縮水 12月20日壓低結算機率高
耶誕假期將近，外資陸續放假去，不過依照昨（18）日的操作來看，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,847口至12,100口，現貨雖然連七買，但買超金額僅7.3億元，較上周四、五分別買超338.2億元、211.7億元大幅縮水。法人指出，觀察籌碼面，外資拉高避險部位，明（20）日台指期結算，預期壓低結算機率高。
美國市場仍沉浸在聯準會轉鴿的樂觀情緒，美債殖利率延續跌勢，儘管紐約Fed總裁Williams和亞特蘭大Fed總裁Bostic都對明年初就會降息的市場預期潑冷水，周一美股四大指數仍漲多跌少。
整體來看，本周需留意美國GDP及PCE（個人消費支出物價指數）數據，將影響美股、台股表現，目前考量台股五日、十日、月線、季線等均走揚，技術面維持多頭架構不變下，有望短線震盪後再向上盤堅。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 華泰名品城拿下高鐵嘉義站前9.9公頃開發案 2028年營運
▪ 剛需強撐！中科特區中古屋「坐4望5」 專家：兩大原因推高房價
▪ 台中3大公園買氣曝 這裡還有2字頭甜甜價
▪ 大家都衝進來買房了？房貸金額與人數創高 專家曝真相
▪ 青安房貸新舊比一比 為何上次無效、這次強力催買？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言