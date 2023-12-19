元大銀行應用 FIDO 技術 推動共享及永續商業模式

近期資安事件頻傳，個人資料保護已成為金融交易數位化應用與強化的重點，元大銀行為提升交易安全及用戶數位體驗，自2022年起採用符合國際聯盟 FIDO 建立的國際標準，以非對稱金鑰技術為基礎，建置 FIDO 身分識別機制。另為配合金融監督管理委員會「金融科技發展路徑圖」數位、資料共享開放時程，元大銀行接續與集團子公司元大證券、元大人壽、元大期貨、元大投信共同開發「金融行動身分識別標準化機制（金融 FIDO）」應用，於2023年第3季正式推出「元大 FIDO」服務。

永續金融服務當道，元大銀行推動「元大 FIDO」布建數位、資料共享之基礎工程建設，結合新興科技應用，完成首創透過 FIDO 身分驗證與授權後，即可體驗「集團資產總覽」、「開戶/註冊會員自動帶入資料」之跨集團金融服務。客戶只要事先透過臨櫃申辦之元大銀行晶片金融卡完成元大 FIDO 註冊，即可於元大集團各子公司數位平台：「元大行動銀行APP」、「元大證券投資先生APP」、「元大人壽iCare APP」、「元大基金先生APP」，享受便利安全的應用服務。

當客戶於元大行動銀行 APP 完成元大 FIDO 認證與授權，即可查看銀行、證券、人壽、期貨、投信五大領域之資產明細，再也無須逐一登入各個平台，就能輕鬆查詢在元大集團的資產；而當客戶在元大證券、期貨、投信進行開戶或於元大人壽申請網路會員時，亦可通過認證與授權帶入留存於元大銀行的資料，享受免逐項重複填寫基本資料的流暢體驗。

元大銀行致力打造便民的數位金融服務，此次順應國際趨勢推動金融 FIDO 應用，不僅提升客戶身分認證作業的安全與效率，更整合集團資源、領先業界推出創新的應用場景。元大銀行表示，金融 FIDO 為客戶帶來身分驗證流程簡化的好處，客戶再也不用設定或管理多組帳號密碼，也不會再有忘記帳號密碼而無法登入的困擾。挾帶金融 FIDO 集團服務的優勢，元大銀行將持續規劃擴大應用領域及適用服務範圍，為將來市場應用做好準備。

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