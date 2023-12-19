國銀10月停卡64萬多張 17年新高

金管會最新公布的信用卡統計，全體國銀十月信用卡總停卡量合計六十四萬五九二六張，創十七年同期新高，更較去年同月的卅萬一八七五張增加逾倍，一家大型發卡行主管指出，這波停卡潮應和許多銀行執行清卡和換卡有關。

國銀信用卡部主管表示，儘管大部分銀行對外公告將從明年開始陸續清掉「呆卡」，但銀行業者為了控管信用卡業務的成本，近幾個月已主動連繫客戶，停掉久未消費的信用卡，使得停卡張數較去年同月大增。而近五個月除了今年八月因Costco聯名卡易主、國泰世華與ＳＯＧＯ終止聯名卡效應，使當月停卡爆出歷來最高的三七四萬七八六五張的天量之外，就屬十月的停卡量最大，比起九月也增加超過十萬張。

另一家中大型發卡銀行的信用卡部主管指出，根據各大發卡行十五日揭露的最新統計數據，有些銀行的停卡數比十月增加更為顯者，有些銀行則是停卡數和新發卡數幾乎相當，導致當月發卡量趨近「零成長」；以五大發卡行為例，國泰、富邦、台新等三家銀行都有這類情況。

至於十二月市況，該信用卡部主管預期，「停卡量會比十一月更高。」這位主管說，每年最後兩個月都是停卡量最高的時期，尤其多家銀行因升息帶來的資金成本上升壓力，陸續發布明年權益回饋縮水的項目，包括市區停車、現金回饋、紅利積點等，權益縮水程度創近年來最大幅度，導致不少持卡人因此主動「剪卡」，愈接近年底，剪卡潮會愈顯著，停卡量有可能再創歷年同期新高。

至於信用卡「清卡」的動作，是否有助於改善銀行的資本適足率？業者說，「清卡不清戶」恐怕無助於資本適足率。因為即使是清卡，考量銀行對客戶大都採取「額度總規戶」，舉例來說，一個人有十張卡，在該銀行的總額度是廿萬元，即使減掉五張卡，其總額度仍是廿萬元，所占用資本計提的規模並未改變。

銀行信用卡部主管分析，銀行若「不清戶」只有兩種效益，一是減少成本，因一張卡的發行及維護成本接近兩百元，另外則是防盜刷，久而未用的卡別被盜刷風險高很多。

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